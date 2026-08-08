想保护心脏，不一定得大幅改变生活习惯。最新研究发现，每天只需多睡11分钟、多做4.5分钟中至高强度运动，再多吃约四分之一杯蔬菜，三项小改变叠加起来，就与重大心血管事件风险降低约10%相关。

发表于《欧洲预防心脏病学期刊》（European Journal of Preventive Cardiology）的一项研究指出，研究团队分析英国生物银行（UK Biobank）逾5万3000名成年人的健康资料，并追踪约八年，探讨睡眠、运动及饮食三项生活习惯对心血管健康的综合影响。结果显示，与其只专注改善单一习惯，同时在睡眠、运动和饮食三方面做小幅调整，更有助降低心脏病发作、中风及心力衰竭等重大心血管事件风险。

研究估算，只要每天平均多睡11分钟、增加4.5分钟中至高强度运动，快走、爬楼梯、骑脚踏车或提重物，以及多摄取约四分之一杯蔬菜，三项改变累积起来，重大心血管事件风险便可下降约10%。

研究人员指出，现实生活中，睡眠、运动和饮食并不是彼此独立的因素，而是会相互影响。睡眠充足的人，白天通常更有精神运动，也较容易维持健康饮食；规律运动则有助改善睡眠品质，并促进健康饮食习惯。因此，与其设定难以坚持的大目标，不如从每天一点点改变开始，更容易长期维持，并逐渐累积健康效益。

然而，研究也强调，这是一项观察性研究，只显示生活习惯与心血管风险之间存在关联，尚不能证明两者具有直接因果关系，但结果再次显示健康生活方式对预防心血管疾病的重要性。