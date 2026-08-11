不少人早上醒来时会觉得下巴酸痛、经常头痛，或牙齿变得敏感，却不知道这些症状可能与磨牙症（bruxism）有关。

新保集团综合诊疗所牙科服务及新加坡国立牙科中心基层牙科护理主任吴美仪医生指出，磨牙症是指反复咬紧、磨擦牙齿，或持续绷紧下巴肌肉的行为，估计影响15%至30%的成年人，可发生在睡眠时，也可能在清醒时出现。

牙科专家提醒，磨牙症不仅会损害牙齿，也可能反映潜在的健康或心理问题。如果没有及早介入，长期下来可能造成难以逆转的口腔损伤。

压力焦虑是常见诱因

吴美仪医生说：“磨牙症可分为两类，即清醒时磨牙和睡眠时磨牙。至今医学界认为，它并非由单一因素造成，而是生理、心理及生活习惯等多种因素共同影响。”她指出，心理压力和焦虑是最常见的诱因，尤其与清醒时磨牙关系密切。长期承受压力的人，可能会在不知不觉中整天咬紧牙关。

此外，睡眠障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（obstructive sleep apnea，简称OSA）、部分药物及遗传因素，也可能增加磨牙风险。吴医生指出，虽然有研究发现冠病疫情期间磨牙情况似乎有所增加，但目前仍缺乏足够证据证明其整体盛行率出现长期上升趋势。

睡眠磨牙常不自知，多由伴侣或家人听见磨牙声，或牙齿出现异常后才发现。（iStock图片）

磨牙症的一大挑战，是患者往往毫无察觉。睡眠磨牙者通常是由伴侣或家人听见夜间磨牙声才发现问题，也有人是在牙齿开始出现异常后，才知道自己有磨牙习惯。

吴美仪医生提醒，若发现牙齿变短、磨耗明显、牙齿变得敏感、牙齿裂开或补牙材料损坏，都可能与磨牙有关。此外，经常咬到舌头或脸颊、下巴僵硬疼痛、因下巴肌肉紧绷导致的头痛、面部肌肉疲劳，以及睡眠质量下降，也都是常见警讯。

吴美仪医生指出，长期磨牙会磨损珐琅质，引发牙齿敏感，甚至增加牙裂或掉牙风险。（受访者提供）

磨牙恐伤颞下颌关节

磨牙时产生的力量远高于一般咀嚼，会对牙齿及周围组织造成持续压力。吴美仪医生解释：“长期下来，牙齿表面的珐琅质会逐渐磨损，露出内部较敏感的牙本质，导致牙齿容易酸痛，也增加牙齿裂开、假牙或牙冠损坏，甚至掉牙的风险。”

她指出，持续过度使用咀嚼肌，也可能让肌肉变得肥厚，使脸型呈现较明显的方下巴。磨牙还可能影响颞下颌关节（temporomandibular joint，简称TMJ）的功能，引发关节疼痛、弹响、张口困难、下巴卡住等问题；严重时甚至影响说话和进食。此外，夜间磨牙也会干扰睡眠，不仅影响患者本人，也可能影响同睡者。有些患者同时患有OSA，若没有及早处理，疲劳和其他健康问题可能进一步加剧。

吴美仪医生强调，准确诊断十分重要，因为磨牙症有时与其他疾病有关，如OSA、胃食管反流，或某些药物的副作用。

牙医通常会根据患者的病史、口腔检查及牙齿磨耗情况做评估；必要时，也会建议接受睡眠检查，以了解夜间磨牙情况，以及是否伴随其他睡眠疾病。她说，越早发现磨牙症，越能减少牙齿持续受损，并及早找出和治疗潜在健康问题。

治疗重在缓症护牙

目前没有方法能彻底根治磨牙症，治疗重点在于减轻症状、保护牙齿及处理诱因。吴美仪医生说，医生会根据患者情况制定治疗方案，如配戴量身定制的咬合板或夜间护牙套，以减少睡眠时对牙齿的磨损；若压力是诱因，也应学习压力管理及放松技巧。

若患者同时患有OSA，也应一并治疗。部分患者可能需要短期药物控制症状，个别情况则可考虑注射肉毒杆菌素（Botox），降低下巴肌肉过度收缩。如果长期出现下巴疼痛或紧绷、反复头痛、牙齿逐渐变短或明显磨损、牙齿敏感加重，或被家人发现睡觉时经常发出磨牙声、睡眠受到影响，建议尽快就诊牙医，必要时接受进一步的医疗评估。

吴美仪医生说：“磨牙症虽然常在无声无息中发生，但造成的影响却可能十分深远。越早认识它、及早介入，不仅能避免牙齿受到不可逆的损伤，也有助提升整体健康和生活品质。”

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