根据新加坡气象署不久前发布的监测报告，本地已处于“厄尔尼诺状态（El Niño Conditions）”，预计该现象将在今年下半年持续，并可能于8月至9月增强为强厄尔尼诺。

厄尔尼诺可能导致更炎热和更干燥的天气，并显著增加周边地区林火及跨境烟霾的风险。随着极端天气逐渐成为常态，气候变化不只是环境课题，更是健康课题。酷热天气带来骨痛热症、呼吸系统疾病、热伤害与心血管疾病等健康风险。

受访医生说骨痛热症可能在患者开始退烧前后进入危重期；长时间暴露于烟霾会削弱肺部自然清除黏液和污染物的能力；炎热天气也会给心脏带来额外负担，因为心脏需要更用力、更快速地泵血，以帮助调节体温。医生呼吁老年人、年幼者、孕妇和身体素质较差的人，要提高警惕，预防疾病找上门。