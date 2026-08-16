新报业媒体8月29日与30日，将在新达城举办健康与保健展销会（The Health & Wellness Bazaar），让读者开启健康新生活。两天的精彩活动内容，有高级骨科顾问医生讲解肌肉骨骼问题、家庭医生分享“生蛇”与RSV知识，以及眼科医生教大家如何保护视力，并分享常见与年龄相关的眼疾等。此外，也有名厨的营养与烹饪示范，DJ亮相及教练示范健身运动等等。

活动怎能少了福利？现场将赠送独家礼包：每日上午11时和下午4时，首250名到场访客可按先到先得原则，领取价值超过90元的礼包！

幸运转盘，人人有奖：消费满80元，即可获得一次转动幸运转盘的机会。保证有奖，奖品价值最高达50元。

独家优惠与展位：众多健康与保健顶尖品牌齐聚一堂，提供丰富产品与超值优惠。

▲健康与保健展销会（The Health & Wellness Bazaar）

日期：8月29日及30日（星期六及星期日，每日上午11时至晚上8时）

地点：新达城中庭（会议中心），Uniqlo旁

入场：免费

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活动由新报业媒体主办，主要赞助商有Biowell, EBENE, GSK, Omega Plus, Thomson Health；参与赞助商有Blackmores, Duopharma, Lenskart, Lily Center, Owell, Zespri。