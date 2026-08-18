“我两岁时确诊患一型糖尿病，如今与这个疾病共处近28年。一型糖尿病属于自身免疫疾病，胰脏会完全停止制造胰岛素，并非饮食或生活方式造成，因此必须通过注射或胰岛素泵补充胰岛素。”29岁的糖尿病患者颜薏芯接受《联合早报》访问时说。

近30年来，颜薏芯最大的挑战并不只是每天注射胰岛素，而是无休止的计算和判断，以及社会对糖尿病的误解。颜薏芯常觉得，一型糖尿病就像一台永远处于待机状态的电脑。“脑海里总要不停想着‘现在血糖是多少？’‘这顿饭有多少碳水化合物？’‘现在感到疲倦，究竟只是累了，还是血糖正在急剧下降？’”

年耗107小时管理糖尿病

每天注射胰岛素、测量血糖等管理工作，一年估计占用她约107小时。幸运的是，科技不断进步；连续血糖监测（Continuous Glucose Monitor，简称CGM）不仅减少了扎手指的次数，也让她能更持续、准确地掌握血糖变化。她认为卫生部扩大CGM补贴，让更多一型糖尿病患者有机会选择价格较可负担、容易获得的CGM产品。