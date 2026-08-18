健走、跑步和登山越来越普及，不少人在8月中下旬开始为马拉松做准备，或筹备9月至11月的海外赏枫、健行和登山行程。专家提醒，合适的鞋子有助分散足部压力、改善缓冲和稳定性，但不能单靠一双鞋预防伤害。若训练不足，突然增加运动量，或忽略热身、肌力训练与恢复，仍可能受伤。

黄廷方综合医院高级足部治疗师乔尔·贝尔（Joel Bell）指出，合适的鞋子有助分散足部压力、改善缓冲、减少脚部和脚踝过度活动，并降低摩擦、水泡及行走不稳的风险。不合适的鞋子则可能增加足底筋膜炎（plantar fasciitis）、跟腱炎（Achilles tendinitis）、莫顿神经瘤（Morton’s neuroma）、拇囊炎（bunions，又称拇趾外翻）、压力性损伤、脚趾甲创伤和水泡等问题。

按个人特点和需求选鞋

贝尔认为，并不存在一双适合所有人的“完美运动鞋”。选鞋时，应考虑脚型、脚掌宽度、足弓形态、步态、过往伤病、体重、步行距离、地形及运动类型。最适合的鞋，不一定是最贵或最热门的款式，而是符合个人脚部特点和运动需求的鞋。