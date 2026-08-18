手肘疼痛，不一定只是劳累过度。反复使用手腕和手臂，可能导致“网球肘”，影响日常活动。这种常见的肌肉骨骼问题，除了寻求运动损伤科治疗外，中医在这方面如何干预诊断与防治？

庆德堂资深中医师张宇飞受访时指出，许多病案显示，中医治疗网球肘可取得良好效果。网球肘是指肱骨外上髁炎（tennis elbow），属中医学的“肘劳”、“伤筋”等范畴，本病内因是身体气血不足，筋腱缺乏滋养，容易出现疼痛和僵硬；外因是肘部外伤或劳损，或外感风寒所致。

网球肘是由于反复的内翻用力（前臂向内旋转并用力）所造成的疼痛，主要表现为肘关节外侧压痛。因常见于网球运动员而得名，但也可发生在其他运动员，或其他职业人士。凡在运动或劳动中，前臂及腕部使用过多、强度过大时，都容易发生此病。