不一定要特地上健身房，日常少搭几次电梯，改走楼梯，也能为心脏健康加分。近期发表于《美国心血管药物期刊》（American Journal of Cardiovascular Drugs）的一项研究发现，经常爬楼梯者，死于心血管疾病的风险较低，整体死亡风险也下降，并与较低的心脏病发作、中风及心力衰竭风险有关。

这项研究由英国东安格利亚大学（University of East Anglia）与诺福克和诺维奇大学医院（Norfolk and Norwich University Hospital）研究员进行，分析九项研究、超过48万名35岁至84岁成人的数据，其中约53%为女性，参与者包括健康群体及有心脏病史者，中位追踪时间达14年。

结果显示，与较少爬楼梯者相比，经常爬楼梯者死于心血管疾病的风险降低39%，整体死亡风险降低24%；心脏病发作、中风及心力衰竭的风险也较低。研究员认为，将短时间体力活动融入日常生活，可能有助维护心血管健康。

每天爬约6层楼 或有较大益处

研究员指出，爬楼梯无须特地安排时间，在家中、办公室或外出时都能进行，对于时间有限或不便到健身场所运动的人，是简单可行的选择。纳入分析的一项大型研究发现，每天爬约6层楼可能带来较大健康益处。不过，目前仍无法确定“最佳运动量”，不能认为每天一定要爬6层楼才有效。

部分研究显示，爬得越多，健康益处可能越明显；但即使只是稍微增加爬楼梯次数，也可能产生影响。短时间活动同样有助提升心肺功能，并可能改善胆固醇水平。

研究员提醒，心血管疾病是全球主要死亡原因之一，但规律运动、健康饮食、不吸烟，以及控制体重、血压、胆固醇和血糖，都有助降低风险。爬楼梯虽不能完全取代规律运动，却是增加日常活动量的简单方法。

对于久坐、缺乏运动者，不妨从每天少搭一次电梯、改走楼梯开始。不过，行动不便或有关节问题的人未必适合频繁爬楼梯，应根据自身情况选择合适运动方式。