词条：开放性骨折

意外跌伤容易导致开放性骨折（open fracture），即骨折部位的皮肤和软组织出现破口，使深层组织甚至骨折断处暴露，并可能受到外界细菌污染。

骨折不能单凭伤口大小判断伤势轻重，有些伤口虽然小，却可能已造成深层软组织损伤和感染，同样属于开放性骨折。

开放性骨折不仅是骨头断裂的问题，更重要的是存在伤口污染和感染的风险。由于细菌可能从伤口进入深层组织甚至骨骼，严重时可引发骨髓炎，甚至影响肢体功能。因此，开放性骨折通常须要尽快接受专业医疗处理，包括清创、抗生素治疗、骨折固定，必要时还需手术治疗。

这类型骨折常见于严重外伤，例如交通事故、跌倒或高能量撞击。治疗的重点除了让骨折愈合，也包括预防感染、保护软组织，以及尽可能恢复肢体功能。

下列开放性骨折情况可自愈：

·轻度骨裂：如青枝骨折（greenstick fracture），常见于儿童的骨折类型；或裂缝骨折，骨头连续性未完全中断，断端紧密贴合。

·必备条件：即使是不需要手术的轻微骨折，也必须做局部的外固，包括石膏、支具和充分休息，严格限制活动 ，防止断处移位。

若断骨之间出现明显分离或成角错位，骨折两端无法正常对合生长，放任不管可能导致畸形愈合甚至不愈合。