前阵子和朋友聚餐时，我发现她饭后拿出血糖仪测量血糖。原来，她怀孕期间曾出现妊娠血糖偏高的情况，因此特别留意不同食物对血糖的影响。聊天时，她分享了医生教她的一个小习惯：吃饭时先吃蔬菜和蛋白质，最后才吃白饭等主食。

我们平时用餐，习惯先扒几口白饭，再配菜、吃肉，最后喝汤或吃水果。不过，越来越多研究发现，吃什么固然重要，怎么吃、先吃什么，同样会影响餐后血糖的变化。白饭、面条、白面包等精制淀粉，若在空腹时先吃，容易使血糖快速上升。相反，如果先吃蔬菜，再吃豆类、鱼、肉、蛋等富含蛋白质的食物，最后才吃主食，即使食物内容相同，餐后血糖波动也可能较为平稳，饱足感也更明显，有助减少过量进食。

水果宜餐后适量食用

至于水果，也未必适合作为餐前开胃食物。水果虽然富含维生素、膳食纤维和多种营养素，但同时也含有天然糖分。对于需要控制血糖或体重的人来说，比起空腹先吃，餐后适量食用通常更为合适。

当然，调整用餐顺序并非人人都适用。对于有肌少症的年长者，若用餐时吃几口就容易感到饱胀，更应优先摄取鱼、肉、蛋、豆类等蛋白质食物，以确保获得足够营养。

下次吃饭时，不妨试着把第一口留给蔬菜，再慢慢吃蛋白质，最后才吃主食。一个小小的顺序改变，或许就是稳定血糖、吃得更健康的简单开始。