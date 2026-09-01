治愈癌症必然是首要考虑，但对患乳腺癌的女性而言，除了治疗，她们同时也重视身体形象，希望尽快恢复正常生活。受访医生说，如今不只是关注“患者能活多久”，也要关注“患者治疗后能活得多好”。

樟宜综合医院乳房外科部门主任与高级顾问医生莫继伟副教授，在10月乳癌意识月即将来临前，接受《联合早报》访问时说，年轻女性选择微创或机器人乳腺手术，因为治疗的同时，还要兼顾事业、家庭和未来生活规划。“治愈癌症仍是首要考虑，但她们往往也更重视身体形象、减少明显疤痕、维持自信，以及尽快恢复正常生活。”

莫医生认为相比年长患者，年轻女性更常关注长期生活质量、外貌、亲密关系、感觉功能，以及治疗对未来生活方式的影响。她们考虑的不只是“能否活下来”，也希望治疗后能够自信地继续生活。所以医生不仅只是关注“患者能活多久”，也要关注“患者治疗后能活得多好”。