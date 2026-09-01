随着年龄增长，身体可能出现一些“奇怪”的变化，比如牙齿移位，脚变大，以及光脚在硬地板上行走时感到疼痛。

天普大学足病医学院（Temple University School of Podiatric Medicine）助理临床教授萨布丽娜·明哈斯（Sabrina Minhas）指出，这是相当普遍的现象。随着年龄增长，支撑足弓的韧带、肌腱和肌肉会减弱，导致足弓逐渐降低。由此，脚部可能变得更长、更宽，一些人也因此需要穿更大尺码的鞋子。另外，晚年体重增加或年龄偏大怀孕也会导致足弓降低。

至于在平坦地面上行走感觉疼痛，这是因为年纪大，足跟和足底的脂肪垫变薄，缓冲骨骼的效果降低所致。明哈斯建议年长者在家穿有稳固足部支撑的拖鞋或凉鞋。

皮肤更干导致瘙痒

年长者常会感到皮肤痕痒，这是由于皮肤变得更干、更薄，出现微小裂缝，导致炎症和瘙痒。

据美国过敏、哮喘与免疫学会称，皮肤瘙痒是老年人看皮肤科最常见的原因之一。亚利桑那大学图森医学院（Arizona College of Medicine-Tucson）炎症与老化皮肤研究项目主任丹尼尔·巴特勒（Daniel Butler）说，有些患者晚上因瘙痒难受而无法入眠。

他建议年长者平日应用温水而非热水洗澡，热水会导致皮肤失去天然油脂，洗澡后应立即保湿。使用含神经酰胺（ceramides）和胶体燕麦（colloidal oatmeal）等舒缓皮肤成分的产品，有助于修复和构建皮肤屏障，减轻炎症。

巴特勒在其关于慢性瘙痒的研究中发现，病因是皮肤屏障受损、免疫系统和皮下神经系统之间复杂的相互作用，所有这些都受衰老显著影响。

若有持续六周或更久的慢性瘙痒，应寻求皮肤科医生诊治。无皮疹的瘙痒，也可能是慢性肾病或肝病等疾病的征兆。

味觉60岁后明显减退

经常看到年长者的饮食口味较重，喜欢吃较咸的食物。宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院（University of Pennsylvania Perelman School of Medicine）老年医学教授兼主任丽莎·沃克博士（Dr Lisa Walke）指出，年龄增长，味觉自然减退。

在2025年的一项研究中，研究人员对1392名年龄介于10至94岁的健康人士做味觉测试，发现感知味道的能力在30多岁时开始下降，60岁以后下降更明显。

如果发现食物味道变淡，别只加盐，尤其是高血压等须控盐人群。建议采用更安全的烹饪方式，如配搭香辛料、柠檬或代盐产品。