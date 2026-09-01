对于饱受体重超标困扰的人来说，减重之路不外减少热量摄入，开始锻炼，以及参加系统化的饮食计划。尽管付出了切实且持久的努力，减重计划仍可能失败。面对这种情况，一些人想服用减重药物，却又担心副作用，也顾虑是否须长期用药。

拉奥医生认为，肥胖是慢性病，未来治疗肥胖并非靠单一手段，而是量身定制的综合策略。（受访者提供）

目前，一种新兴的胃底黏膜消融术（Gastric Fundus Mucosal Ablation，GFMA）正受到关注，它属于微创内镜治疗，通过口腔将胃镜伸入胃内，对胃上部的胃底黏膜进行热处理。由于胃底含有大量分泌饥饿素（ghrelin），通过减少饥饿素的分泌，有望降低饥饿感，帮助患者更快产生饱腹感。

伊丽莎白诺维娜医院外科高级顾问医生杰迪普·拉杰·拉奥博士（Dr Jaideep Raj Rao）受访时指出，这项技术目前仍处于研究阶段，长期减重效果和安全性仍有待进一步验证。未来，它或可与生活方式干预、减重药物或其他内镜治疗结合，为部分现有治疗效果不理想的患者提供更多选择，并帮助医生制定更个性化的减重方案。

GFMA的侵入性低于传统减重手术，无须开刀，也不会永久改变胃部的解剖结构，因此被视为介于药物治疗与传统减重手术之间的一种潜在治疗选择，通常可作为日间手术进行。

拉奥医生透露：“不过，从目前的研究结果来看，GFMA的减重幅度仍相对有限。早期研究显示，治疗后六个月的体重减轻幅度约为7%至8%，但目前相关研究的样本量仍然较小。”

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拉奥医生强调，并非所有人都适合接受这项治疗。患有某些胃部疾病，曾接受胃部手术，患有活动性胃溃疡、严重进食障碍，或存在其他医学禁忌症的人，可能不适合接受GFMA减重术。他说：“肥胖是一种慢性疾病，未来的治疗方式可能不是单一选择，而是根据患者情况结合多种治疗方式的策略。”GFMA未来可以考虑与饮食、运动等生活方式干预，或与减重药物结合使用，而不是单纯地作为一种独立疗法。

减重针非完美解决方案

黄振明医生指出，部分肥胖者使用减重针可能出现恶心、呕吐、便秘或其他副作用。（受访者提供）

近年来，主要用于二型糖尿病和肥胖治疗的GLP-1类药物在全球掀起热潮。本地有越来越多人通过网络或跨境渠道购买本属处方药的减重针。

GLP-1类药物是一种模仿人体肠道天然激素来调节血糖和控制食欲的药物。本地内分泌科高级顾问医生黄振明指出，这类药物改变肥胖症的治疗方式，但它并不是完美的解决方案。部分患者可能会出现恶心、呕吐、便秘或其他胃肠道副作用，而药物费用和获取渠道仍是许多患者面对的主要障碍。这类药物通常须要长期使用。肥胖并不是治疗三个月后就能完全解决问题。患者需要的是一种既有效、负担得起，又能够长期坚持的治疗方式。

他说，停止治疗后出现体重反弹很常见，不过反弹程度因人而异。这并不意味着药物“失效”，而是因为停药后，原本促使食欲增加和体重回升的生理机制会再次发挥作用。长期治疗的目标不应该只是“减轻体重”，而应是一种能够帮助患者在未来多年维持较健康体重的治疗策略。

针对新式GFMA减重术，黄振明医生认为这给有需要者提供更多治疗选项。肥胖成因复杂，涉及生活方式、遗传和行为等多种因素，因此不同患者需要不同的治疗方案。生活方式调整仍是基础，但有些患者需要药物，部分可能适合GFMA等内镜治疗，而严重肥胖患者则可能更适合接受外科减重手术。

未来的肥胖治疗将越来越趋向于个体化和分阶段治疗。医生可能先采用一种治疗方式，如果效果不足，再加入另一种，或再配合药物辅助维持减重效果。黄振明医生说，现在，问题不再是哪一种治疗最好，而是对于特定患者，哪一种治疗组合或治疗顺序最合适。

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