肺癌是本地常见癌症之一，也是导致国人癌症死亡的主要原因。根据新加坡癌症注册局（Singapore Cancer Registry）2023年的统计，2019年至2023年期间，本地共有6190人死于肺癌，占所有癌症死亡人数的近五分之一；肺癌也占新诊断癌症病例超过10%。

肺癌往往在较后期才被发现，约六成患者确诊时已进入较晚期，癌细胞可能已经扩散至其他器官，影响治疗选择和效果。第一期肺癌的五年存活率可高达92%，到了第四期则可能降至10%以下。

肺癌初期可能没有明显症状，因此高风险者及时筛检，有助在出现症状前发现异常。筛检一般通过低剂量电脑断层扫描（Low-Dose Computed Tomography）进行，这是一种无痛的检查，可较准确地发现肺部细小异常，包括早期肺癌。

365防癌教育协会（365CPS）年度“Are You at Risk?”免费肺癌筛检活动现已开放报名。这是本地唯一的免费肺癌筛检计划，自2023年推出以来，已有超过200名符合条件者受惠。

报名条件：

·持有效蓝色或橙色社保援助计划（CHAS）卡，或公共援助金（Public Assistance）卡

·年龄介于50至80岁、有20包年或以上吸烟史，目前仍吸烟或戒烟少于15年。（注：“20包年” 即每天吸烟的包数乘以吸烟年数，如每天吸一包、连续吸烟20年，即为20包年。）

·不吸烟者若年龄介于50至75岁，并有一级亲属（父母、子女或兄弟姐妹）曾患肺癌，也符合资格。

·报名方式：登录365防癌教育协会网站（bit.ly/ayar2026）报名

·报名截止日期：11月15日（星期日）