天气炎热，喝一杯汽水、运动饮料或甜果汁解渴，对不少人来说是日常。不过，最近发表在《Gastro Hep Advances》的一项新研究发现，每天喝至少一份含糖饮料的人，日后罹患胃癌的风险，可能是很少喝这类饮料者的两倍以上。

研究人员分析美国“护士健康研究”和“健康专业人员随访研究”的资料，共涉及11万2284人，参与者长期提供饮食、生活习惯及健康资料。研究期间共有278人被诊断患上胃癌。

研究发现，与每月喝不到一份含糖饮料的人相比，每天至少喝一份含糖饮料者，罹患胃癌的风险是2.45倍。进一步分析显示，女性的相关风险约为3.04倍，男性则约为1.99倍。研究所指的含糖饮料包括汽水、果味饮料、柠檬水及运动饮料等。

研究并没有发现人工甜味饮料与胃癌风险增加有关。不过，研究人员强调，这并不代表人工甜味饮料已经被证明安全，只是此次研究没有观察到两者之间的关联。

含糖饮料为什么可能与胃癌有关，目前仍没有明确答案。研究人员推测，长期摄取大量糖分可能通过体重增加、胰岛素阻抗、慢性炎症、基因损伤或肠道菌群改变等途径产生影响，但这些机制仍有待进一步研究。

研究也有局限。由于这是观察性研究，只能显示含糖饮料摄取与胃癌风险之间存在关联，并不能证明喝甜饮料会直接导致胃癌。此外，研究参与者主要是白人，关于幽门螺杆菌感染、胃癌家族史等资料也有限，因此结果是否适用于其他族群，仍需进一步验证。

研究人员认为，在更多研究确认结果之前，减少含糖饮料摄取仍是一个值得采取的健康选择。毕竟，少喝甜饮料不仅有助于控制糖分摄取，也可能有助降低肥胖、糖尿病等慢性疾病的风险。