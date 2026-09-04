本地近期天气持续干燥炎热，周边地区林火增加，烟霾情况也随风向影响到新加坡。

何瑞泓医师说，烟霾天少吃油腻辛辣食物，适当地多喝水，有助缓解喉咙干痒。（受访者提供）

国立健保集团陈笃生医院综合医学针灸中心针灸师何瑞泓提醒，烟霾天除了应减少长时间的户外活动、避免过度劳累并确保充分休息，也可从饮食着手应对。

她说：“少吃油腻、辛辣及容易让身体感觉燥热的食物。适当多喝水，保持体内水分充足，有助缓解喉咙干、痒等不适。”干燥天气可适当选择具有滋润、生津作用的食材，如百合、雪梨、雪耳等，帮助缓解喉咙干燥等不适。不过，均衡饮食仍是重点，不宜因烟霾而大量饮用寒凉茶饮。

何瑞泓医师也指出，若咳嗽、喉咙不适等症状持续或加重，应尽早就医；儿童、年长者及患有慢性心肺疾病者尤其应密切留意身体状况。

六道茶饮食疗

何瑞泓医师说，以下茶饮食疗可每天喝一杯、每周约三次，或遵循中医师建议。脾胃虚弱、容易腹泻、粪便稀溏或怕冷者，不宜多喝以下偏寒凉的茶饮。若症状持续或加重，应咨询医生或中医师。

雪耳红枣茶

食材（一至两人份）：雪耳1至2朵、红枣10颗、冰糖适量、清水1.5公升。

做法：雪耳泡软后撕成小块。与红枣一同放入锅中，加入清水煮45分钟。最后加入少量冰糖调味即可。

注：糖尿病患者应减少或避免加糖。

作用：适合天气干燥、想补充水分时饮用，有滋润作用，有益肺部与皮肤。

雪梨蜂蜜

食材（一至两人份）：雪梨1个、红枣3颗、蜂蜜10克。

做法：雪梨洗净去核，与红枣一同蒸约30分钟。蒸好后淋上蜂蜜即可。

作用：雪梨清润，适合喉咙干燥或咳嗽时适量食用。

薄荷茶

薄荷可舒缓喉咙不适与鼻塞，但易盗汗者慎用。（档案照）

食材（一人份）：薄荷叶6克、沸水1杯。

做法：将薄荷叶放入杯中，冲入沸水。浸泡约10分钟即可。

作用：有助缓解喉咙不适及鼻塞。容易盗汗应避免喝。

菊花桑叶茶

食材（一人份）：菊花6克、桑叶6克、清水适量。

做法：桑叶加清水煮10至15分钟。最后加入菊花再煮2至5分钟即可。

作用：适合烟霾天出现流鼻水等风热不适时饮用。

菊花枸杞茶

食材（一人份）：菊花6克、枸杞3克、沸水1杯。

做法：将菊花和枸杞放入杯中。冲入沸水，浸泡约10分钟即可。

作用：适合烟霾天，眼睛干涩、受到刺激时适量饮用。

百合莲子粥

百合偏寒，虚寒体质、易腹胀或粪便稀溏者不宜多食。（档案照）

百合在中医食疗中常用于养阴润肺，莲子则有健脾益气的作用。何医师说，两者搭配白米煮粥，适合作为干燥天气的清淡饮食。她提醒，百合偏寒，体质虚寒、容易腹胀或粪便稀溏者不宜多吃。

食材（一至两人份）：干莲子15克（去芯）、干百合10克、白米100克、清水适量。

做法：将莲子、百合和白米洗净。一同放入锅中，加适量清水，大火煮沸后转小火，熬煮至米粒软烂成粥即可。