音乐疗法并不只是听歌或唱歌，而是由受过专业训练的音乐治疗师，根据个体的身心状况和需求，有计划地运用音乐，帮助改善情绪、减轻压力或疼痛，并促进情感表达。

365防癌教育协会音乐治疗师杨佩雯指出，音乐疗法可应用于癌症患者从确诊、治疗到康复或安宁照护的不同阶段，并会根据患者当下的体力和状态作出调整。

杨佩雯强调，音乐疗法不要求参与者懂音乐或会乐器。除了在治疗中使用乐器、歌唱和呼吸练习，日常生活中也可通过播放舒缓音乐、哼唱配合呼吸，或与家人一起聆听喜欢的歌曲，帮助放松身心、增进交流。

音乐治疗师杨佩雯说，选择音乐应依个人状态，若感不适，应立即停止或更换。（龙国雄摄）

她提醒，选择音乐时应以个人状态为准，避免节奏过于强烈，或可能引发悲伤、创伤记忆的歌曲；若听后感到烦躁或不适，也应立即停止或更换音乐。

简单律动在家也能做

杨佩雯指出，癌症患者可由家人或照护者陪同参与，借由音乐引导进行简单的律动活动。将轻柔的身体动作与音乐结合，有助于缓解压力、放松身心。

不过，每一名癌症患者的身体状况都不同，体力、疼痛程度和行动能力也可能每天变化。因此，在开始活动前，照护者应先观察并询问患者是否有疼痛、头晕、恶心或明显疲劳等情况，再根据患者当天的状态与体力，选择合适的动作，并配合音乐节奏循序渐进地进行。若患者出现头晕、疼痛加重、恶心、呼吸不适或明显疲劳，应立即停止活动，并视情况咨询医护人员。

以下介绍的六组动作，可根据患者体力状况选择适合的活动。

体力较低时的温和动作

①坐姿音乐引导呼吸

坐姿配合呼吸，双臂如翅膀般轻轻抬起再放下，可重复三次。（龙国雄摄）

坐在椅子上，随着音乐吸气，同时将双臂像翅膀一样向两侧轻轻抬起；呼气时再慢慢放下双臂。可以重复三次。随着音乐配合呼吸，慢慢放缓节奏、舒缓情绪，有助减轻焦虑或恶心感。

②手腕绕圈+脚踝轻踩踏

跟随节拍转动手腕，脚踝同步轻踩如踏板。（龙国雄摄）（龙国雄摄）

坐着将双手轻放在大腿上，跟随音乐节拍轻轻转动手腕。先顺时针转动四拍，再逆时针转动四拍；同时让脚踝像缓慢踩踏板一样上下轻踩。这动作适合长时间卧床或久坐的患者，有助于促进血液循环，缓解僵硬感。

③肩部绕环

保持坐姿，双手放腿上，随节奏轻柔前后绕肩。（龙国雄摄）

坐着将双手轻放在大腿上，跟随音乐节奏轻柔地转动肩膀。先向前绕环两拍，再向后绕环两拍。这动作有助于放松因压力或长时间卧床造成的肩颈紧张。

体力尚可时的轻度动作

④坐姿原地踏步

双手放腿上，随节拍交替抬膝。（龙国雄摄）

坐着将双手轻放在大腿上，跟随音乐节拍交替轻抬双膝，左右脚各抬一次为一组，可重复四组。这动作有助于促进血液循环、改善情绪，并减少身体僵硬。

⑤随节奏交替轻拍

一手放胸前，另一手轻拍对侧大腿，随节奏左右交替。（龙国雄摄）

坐着时跟随音乐节奏，一手轻放胸前，另一手轻拍对侧大腿，左右手交替进行。配合音乐节奏轻拍，有助于集中注意力，也能在感到疼痛或不适时转移注意力。

⑥头颈轻柔点动

双手放腿上，随音乐轻柔点头。（龙国雄摄）

坐着将双手轻放在大腿上，随着音乐缓慢地点头，动作幅度应小而舒适。这有助于缓解因紧张或压力造成的颈部僵硬。

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