过去睡不着，一般人选择看医生 、吃安眠药。现在睡不着，可以接受“失眠认知行为治疗”（以下简称认知行为治疗，Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia）来重建睡眠。国际睡眠医学把认知行为治疗列为第一线治疗。随着公众对长期服用安眠药产生耐药性和副作用的担忧增加，医院和诊所开始大力推行这种非药物的心理与行为干预。受访心理学家认为，这种疗法适合每个失眠患者，可以帮助他们找回身体原有的睡眠能力。

解决根源重建睡觉信心

“我睡不着。”这是莱佛士健康长寿中心高级首席心理学家黄婉萍博士在临床上经常听到的一句话。

无论是因工作压力出现睡眠问题，还是曾经历中风、脑损伤，或患有其他慢性疾病，患者即使病情稳定后，仍可能饱受失眠困扰。这名钻研睡眠医学的心理学家，帮助他们寻找药物以外的解决之道。