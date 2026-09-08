心理健康在新加坡日益成为公共卫生的重点。2024年本地自杀事件共441起，其中30岁至39岁组的自杀率有所上升，同时18岁至29岁的年轻人是自认心理健康状况较差的最大人群，而且越来越多人愿意主动求助。

心理健康与心脏病密切相关。有严重精神疾病患者（Severe mental illness，SMI）如精神分裂症、双相情感障碍及重度抑郁症等患者，因为心理、行为或情绪问题会直接影响患者的日常生活与寿命。此类患者平均预期寿命比普通人群短约15至25年。与普通人群一样，心血管疾病也是其主要死因，然而，发病率却高出两倍多。其中原因是多方面的，包括高发致病因素、生活及护理质量的差异、精神药物及精神疾病本身的直接影响。

心脏康复兼顾心理健康

精神病患者经常且更容易吸烟，肥胖，饮食不良，久坐。精神分裂患者患糖尿病、高血压、高血脂的比例比正常人高二至四倍。抗精神病药物也可能引起体重增加、血脂异常；再加上健康知识匮乏，用药依从性差、物质滥用（饮酒、吸烟）、社会经济地位较低、意志缺乏、社会孤立等“雪上加霜”式的叠加效应，会严重影响自我护理，导致心血管风险因素治疗不足，直至心脏病发生。