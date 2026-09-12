听力损失者面对的最大挑战之一，是如何在嘈杂环境中听清人声；即使佩戴助听器，这个问题仍难以彻底解决。

听力学家陈文海说，AI助听器的技术更先进，使用体验更简单。（受访者提供）

感音神经性听力损失，会削弱听觉系统分辨不同声音的能力，即使经过助听器放大声量，在噪音环境中仍可能出现听不清的问题。这是许多年长者不愿佩戴助听器的主要原因之一。The Hearing Specialist诊所首席听力学家陈文海，通过问答方式，解开有关听障和使用先进助听器的疑惑。

问：AI助听技术如何改善嘈杂环境中的听力？

在餐厅或熟食中心，周围充斥着谈话、音乐等各种声响。对听力损失者而言，真正的挑战是如何在复杂的声音环境中听清自己想听的声音。

传统助听器主要通过指向性麦克风，优先处理特定方向的人声。但现实中的对话并不总是来自正前方。AI技术则能利用深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）分析复杂声音环境，自动分辨并分离人声与背景噪音，再重建语音，让声音更清晰、更自然。使用者无需特别操作，便能听得更轻松、舒适，也减少听觉疲劳。不少使用者因此更愿意持续佩戴助听器。

问：AI能否帮助年长者更容易适应助听器？

过去两年来，AI助听器带来令人鼓舞的变化。它不只是让助听器更先进，也让先进技术更容易融入日常生活。它能自动分析声音环境并即时调整，使用者无需了解复杂技术，也不必频繁更换模式。

我们从诊所病人那里得到很正面的反馈。一些过去在聚会中因听力差而保持沉默的使用者，也重新享受与家人朋友交流的乐趣。一名首次使用者佩戴一周后告诉我们，他多年来第一次能轻松听清朋友在咖啡店的谈话。听力康复不只是能听见更多，更重要的是轻松聆听、改善沟通和积极参与生活。

问：AI助听器能显著改善听力吗？

这是肯定的。一名患者佩戴耳道式助听器约4年，但在一些场合聆听时仍感到吃力。

重新评估患者的听力和生活需求后，我们为他改用AI充电式受话器外置式助听器（Receiver-in-Canal，RIC），它能更有效处理人声与噪音，并可无线连接电视、手机和电脑。使用新式助听器后，他发现聆听对话、看电视和欣赏音乐都轻松许多。这个案例说明，关键不只是使用最新AI技术，而是根据个人的听力和生活需求，选择合适的助听器及验配方式。

问：AI助听器临床使用两年，对患者需求有何新认识？

一般上，患者希望透过助听器的协助，能在生活中轻松与家人交谈、与朋友聚餐，而不必不断询问：“你刚才说什么？

AI让助听器的技术更先进，但使用体验反而更简单。它能自动分析不同的聆听环境，并即时调整声音处理，减少手动操作。

过去两年来 ，我们也发现最好的技术不一定功能最多，而是能够自然融入生活，让患者重新建立美好的人际关系。

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（本版由The Hearing Specialist赞助）