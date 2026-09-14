迈入50周年的莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group），持续以团队行医和整合式医疗陪伴病人与家庭。一段近13年的医患关系，也映照出长期信任如何在持续照护中逐渐建立。

在莱佛士医院（Raffles Hospital）李爱文医生（Dr Lee I-Wuen）的诊室里，摆放着一盆绿意盎然的黄金葛。

这是蔡女士的妹妹多年前送给李医生的一份小心意。当时妹妹看诊，得知李医生喜爱花草，便送上了这盆植物。多年过去，每逢复诊，李医生总会笑着跟她们提起：“你们送的植物，又长新叶子了。”

对蔡女士而言，这盆不断生长的植物，象征着一段随岁月延续的医患信任。“感觉她已经像朋友了，不只是一个看诊的医生。”

跨专科转介：开启13年连贯医疗照护

现年55岁的蔡女士（应受访者隐私要求，文中不公开全名）是一名律师事务所秘书。13年前，一次专科医生之间的接力转介，让她与莱佛士医疗集团结缘，由此开启了一段持续至今的健康同行之路。

当时，蔡女士因心律不齐前往莱佛士专科中心（Raffles Specialist Centre）检查，遇到了心脏专科黄伟仁医生（Dr Ng Wai Lin）。

随后，得知蔡女士长期受子宫肌瘤困扰，黄医生便主动向她推荐了莱佛士妇产科医疗中心（Raffles Women’s Centre）的李爱文医生。“他说李医生也是他太太的妇产科医生，于是便帮我作了转介。”

这次无缝衔接的转介，让蔡女士在同一医疗体系内获得了不同专科的连贯照护，也奠定了她与李医生长期信任的基础。

蔡女士坦言，第一次见到李医生时，曾有些顾虑；不过，经过首次咨询后，她很快便改观。李医生详细了解她的情况，安排检查，并耐心解说治疗方案，让她逐渐建立信任。

蔡女士面对的是困扰多年的子宫肌瘤。在持续跟进约两年后，李医生建议她不要再拖延。“她说不能再等了，应该尽快手术取出。”当时，子宫肌瘤已长至约16公分，严重挤压器官，影响睡眠和日常生活。她回忆道：“晚上不能睡，只能坐着睡。”

2018年，在与丈夫商量后，蔡女士决定接受子宫切除手术。除了专业的医术，术后无微不至的关怀更让她至今难忘。

住院期间，莱佛士的医护团队也时刻跟进，主动关心她是否需要协助。“其实他们并不需要这样做，但是他们还是来看我，我很感动。”

她表示，术后在家休养期间，李医生还特地打来电话询问她的康复进度与复诊需求：“她亲自打给我，问我的近况，看是否需要再回去复诊。”

一份信任传开：从一人到一家人的托付

莱佛士医院汇集不同专科与医疗服务，为病患提供协调衔接的医疗照护。（莱佛士医疗集团提供）

随着时间推移，这份建立在专业与温度上的信任，逐渐延伸到了蔡女士的整个家庭。

如今，蔡女士本人及七名亲属，包括她的两个妹妹和弟弟、阿姨和表弟，以及妹妹的家婆和小姑，均在莱佛士医疗集团的不同专科接受长期医疗服务。两个妹妹因妇科问题成为李医生的定期复诊患者；弟弟在此进行健康检查；妹妹的家婆（70岁）患有三高，也因严重膀胱下垂在这里就医。

考虑到老人家年事已高，加上三高可能增加手术风险，蔡女士一家原本忧心忡忡。但在她的引荐下，李医生不仅迅速协助安排相关专科会诊，在两周内顺利完成手术，更耐心地安抚家属。蔡女士指出：“李医生告诉我们，虽然必须动手术，但不用担心，我们会好好照顾她。”

从一个人的医疗选择，到亲属间共同信赖的医疗伙伴，这段关系体现了长期医疗照护的价值。

连贯医疗：从急诊到长期的依靠

“我会尽力为患者作出最适切的医疗决定，并始终以理解、友善和关怀相待。”——李爱文医生，莱佛士妇产科医疗中心

13年来，莱佛士医院已成为蔡女士应对各类健康问题的坚实后盾。

2023年的一天，她因身体极度不适，直接从公司前往莱佛士24急性和重症监护（Raffles24 Acute & Critical Care）求医。医护团队迅速安排验血，确认她患上骨痛热症后，随即安排住院两天，让她及时获得妥善治疗。

对她而言，长期医患关系的重要，不只是熟悉医生，更是医生熟悉自己。“如果你选对一间医院和医生，之后的医疗照护都会在那里。”她说，医生了解她一直以来的病史，也让她面对不同健康问题时更安心。

面对蔡女士一家人的长期信任，李爱文医生说，她十分珍惜这份托付：“能够照顾他们，是我的荣幸。我会尽力为患者作出最适切的医疗决定，并始终以理解、友善和关怀相待。”

她指出，长期的医患信任让医生能更精准把握患者的健康动态，提供个性化、连贯性的诊疗；在遇到复杂病症时，跨专科团队也能更顺畅地协作。而这份跨越几代人的信任，正源于集团恪守的“医者仁心，患者至上”（To Our Patients, Our Best）宗旨。

诊室里的那盆黄金葛仍在蓬勃生长，见证着一段历久弥新的医患情，也映照出莱佛士医疗集团50年来不变的守护初心，让信任在每次问诊与陪伴中扎根，渐渐枝繁叶茂。

莱佛士医疗集团50周年 半世纪的医者仁心

2026年8月1日，莱佛士医疗集团举行50周年庆典晚宴，尚达曼总统担任主宾，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康也出席晚宴。

尚达曼总统（左三）以主宾身份出席莱佛士医疗集团50周年庆典晚宴，与集团代表合影。（莱佛士医疗集团提供）

50个故事 回望50年

配合成立50周年，莱佛士医疗集团推出纪念册《Moments that Matter, 50 Years of Care》，汇集50名创办人、董事会成员、员工及集团友好人士的回忆、重要时刻与珍藏物件，回顾集团从1976年的两家诊所，发展为一体化医疗网络的历程，也重温病患、员工、合作伙伴与社区共同写下的照护篇章。

配合成立50周年，莱佛士医疗集团推出纪念册《Moments that Matter, 50 Years of Care》。（莱佛士医疗集团提供）

累计服务逾5000万人次

集团采用团队行医模式 (Group Practice Model)，透过家庭医生、专科医生及专职医疗人员协作，以及协调转介、共享医疗纪录和跨专业沟通，让病人在同一医疗体系内获得连贯的照护。50年来，集团不断扩大服务规模，累计服务逾5000万人次，也逐步建立起团队与病人及其家庭之间历久累积的信任。

服务持续拓展

集团持续拓展整合式医疗体系，涵盖医院、基层医疗、牙科及过渡护理等服务领域，并着重提升临床服务能力、推动医疗数码化及完善基础设施，为病人提供更及时的医疗服务，确保整个医疗旅程享有持续且连贯的照护；同时积极响应Healthier SG等全国性计划，推动以预防保健为本的健康管理模式。

50年发展重点

莱佛士医疗集团从两家小诊所起步。图为当年其中一间诊所的所在地：丝丝街多层停车场。（莱佛士医疗集团提供）

1976年创立 ：由两家诊所起步，如今已发展为亚洲领先的综合私人医疗服务提供者之一，医疗网络覆盖亚洲12座城市。

1993年 ：莱佛士外科中心（Raffles SurgiCentre）成立，成为东南亚首家独立日间手术中心。

1997年 ：集团在新加坡证券交易所第二板挂牌上市。

2002年 ：莱佛士医院正式揭幕，由时任副总理的李显龙主持开幕。

2010年： 上海医疗中心开业，进军中国市场的重要里程碑。

2015年： 加入紧急医疗协作计划，与卫生部及民防部队合作。当莱佛士医院为最邻近且合适的医疗机构时，民防部队救护车可将非危及生命的紧急病患送往该院接受治疗。通过跨机构协作，紧急医疗服务得以更及时且更协调地提供给公众。

2019年：莱佛士医院新扩建项目——莱佛士专科中心（Raffles Specialist Centre）启用；同年，重庆医院开业。

点击浏览莱佛士医疗集团50年的重要里程碑。

【本文由莱佛士医疗集团呈献】