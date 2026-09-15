甲状腺癌是全球发病率增长最快的癌症之一，但仍然较少人关注。受访医生指出，早期肿瘤通常不会引起明显不适，许多病例是在例行筛查，或因其他原因接受扫描时偶然发现的。医生呼吁公众多注意自己的颈部状况，以及了解甲状腺癌的警示信号。

9月是国际甲状腺癌意识月，Ace Specialist Surgery and Endoscope资深顾问外科医生（甲状腺及头颈外科）雷亚兹·新加坡瓦拉（Reyaz Singaporewalla）接受《联合早报》访问时说，许多颈部肿块并非癌症，可能由感染后淋巴结肿大、良性甲状腺结节、囊肿或皮下脂肪瘤引起的。然而，持续超过两至三周、不断增大、触感坚硬，或在病愈后仍未消退的肿块，都应由医生评估。

新加坡瓦拉医生透露甲状腺癌警示信号包括声音改变，吞咽困难，持续性颈部不适，或无明显原因的淋巴结肿大。“甲状腺癌通常具有很高的可治疗性，尤其是在早期发现的情况下。大多数患者在早期几乎没有疼痛，甚至完全无痛，因此颈部若出现持续存在的肿块，即使不痛，也不应置之不理。患者应让医生诊断持续存在的颈部肿块，而非陷入恐慌中。”

新加坡瓦拉医生说，男性常因忽视无痛颈部肿块，确诊甲状腺癌时可能已较晚。（受访者提供）

女性患甲状腺癌的风险远高于男性，这是与生活方式有关，还是与激素因素有关？

女性罹患可能性约男性三倍

新加坡瓦拉医生透露，女性罹患甲状腺癌的可能性约为男性的三倍。尽管确切原因仍在研究中，但一种可能的解释是女性激素的影响，尤其是雌激素；它可能影响甲状腺细胞的生长和行为。“女性也更容易患上其他甲状腺疾病如甲状腺结节和自身免疫性甲状腺疾病，因此异常情况被发现得更频繁。不过，男性也可能罹患甲状腺癌；一旦患病，可能在更晚期才被发现，因为男性通常较少因无痛性颈部肿块而主动就医。甲状腺癌并非女性专属疾病，任何颈部持续性肿块或肿胀，无论年龄或性别，都应接受评估。”

与其他癌症不同，甲状腺癌与吸烟、饮酒或饮食关联不强。最明确的风险因素包括既往头颈部放射线暴露、甲状腺癌家族史及某些遗传性疾病。“然而，大多数甲状腺癌患者并没有明显的风险因素，因此诊断时可能令人意外。与其试图消除所有患甲状腺癌的可能风险，人们应熟悉自己的颈部，若发现新肿块或持续肿胀，应寻求医疗建议。早期评估仍是判断甲状腺结节良性与否，是否需进一步检查的有效方法之一。”

成年人需进行常规甲状腺癌筛查吗？新加坡瓦拉医生并不建议无症状或无特定风险因素者常规筛查甲状腺癌。不过，他鼓励人们要熟悉自己的颈部状况。如果发现新的肿块、持续性肿胀，或出现声音嘶哑、吞咽困难等变化，不应忽视。在诊症过程中，医生可能进行体格检查，并视情况安排超声波扫描（ultrasound scan），以判断是否需要细针穿刺活检（needle biopsy）等进一步检查。

新加坡瓦拉医生强调，并非每个甲状腺结节都是癌症，也并非每一种甲状腺癌都须立即接受手术等治疗。现代甲状腺手术已显著进步；经审慎评估后，部分患者可选择微创或无瘢痕手术。第一步始终是准确诊断，以便制定个体化治疗方案。

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