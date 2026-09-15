考生正在为小六会考做最后的冲刺，家长除了关注孩子的学习进度，也开始关心他们的睡眠、饮食和身体状况。受访中医师提供“贴士”，从备考期间如何照顾身体，到出现轻微不适时采取适当的辅助方法，并强调均衡饮食比“补脑”更重要！

上医馆高级医师王栋接受《联合早报》访问时透露，睡眠是身体维持正常机能的重要基础。人在深度睡眠期间，身体会进行一系列调节，包括影响免疫细胞的活动和相关细胞因子的释放。长期睡眠不足可能使身体的炎症反应增加，并影响免疫系统正常运作，使身体抵抗感染的能力下降。“对正在备考的学生来说，与其熬夜多读一两个小时，保持规律和充足的睡眠更为重要。小六生正处于成长阶段，睡眠需求一般比成人高。家长应尽量避免孩子长期熬夜，并维持固定的睡觉和起床时间，让身体得到充分休息。”

如果孩子因为备考压力而难以入睡，家长可以在睡前帮助孩子减少电子设备使用，避免临睡前进行过于紧张的学习，并通过温水泡脚、缓慢呼吸和轻柔穴位按摩，帮助身体逐渐进入放松状态。从中医角度，可按揉神门、内关、安眠、百会和涌泉等穴位，每穴约2至3分钟，总时间约10至15分钟，力度以轻柔、微酸胀为宜。“如果失眠持续较长时间，已经明显影响孩子白天的精神、情绪和学习表现，则应咨询医生或注册中医师，了解是否存在其他需要处理的原因。”