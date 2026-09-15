年长者吃得越来越慢，开始避开某些食物，甚至只能吃软食，很多家人的第一反应往往是“年纪大了”。不过，这些变化未必只是自然老化，也可能反映牙齿、咀嚼甚至整体身体功能出现问题。口腔功能一旦下降，影响的不只是吃饭，还可能牵动营养、肌肉力量及日常生活能力。

吃得少或致肌肉流失

国立健保集团陈笃生医院老年病学科顾问医生谢惠洁指出，若年长者越吃越慢，用餐时间明显变长，开始避开某些食物或只能吃软食，就不应简单归咎于老化。这些变化可能与牙齿问题、咀嚼或吞咽困难、食欲下降等健康问题有关。

谢医生说：“当咀嚼变得困难，年长者可能逐渐少吃肉类、蔬果或坚果等较难咀嚼的食物，导致饮食种类和营养下降。如少吃肉类会影响蛋白质摄取，少吃蔬果则可能减少维生素、矿物质和膳食纤维。长期下来，可造成营养不良、体重下降及肌肉流失。”