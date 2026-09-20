热应激（heat stress）是天气相关死亡的主要原因之一，指人体因高温、湿度和辐射热等因素无法有效散热，从而承受过度热负荷的状态。城市热岛效应会使城市气温高于周边地区，增加居民中暑及其他高温相关疾病的风险。

城市建筑物的高度和密度，以及风力、遮阴等因素，都会影响人们实际感受到的热度。因此，评估高温健康风险时，不能只看气温，也要考虑其他气象因素。

美国国家科学基金会国家大气研究中心（U.S. National Science Foundation National Center for Atmospheric Research, NSF NCAR）联合埃默里大学（Emory University）和北卡罗来纳大学教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill），以亚特兰大为研究对象，开发出亚特兰大都会区高分辨率城市气象影响数据集（HUMID-Atlanta）。

NSF NCAR科学家林祖顺指出，这项工具能帮助研究人员了解人们实际感受到的高温，以及风力和湿度等因素对人体的影响。研究团队也计划将这项技术应用于其他城市，甚至扩展至全美及全球。

研究成果发表于最近的《科学数据》（Scientific Data）期刊，研究由美国国立糖尿病、消化及肾脏疾病研究所资助。

改进后的数据集涵盖2010年至2023年资料，可将住院记录与高温数据进行比对，帮助研究人员了解哪些天气和城市环境因素会增加热应激风险，并协助相关部门识别高温风险较高的时间和地区，制定应对措施。

未来，这项技术也可能应用于其他城市，并用于预测气象变化和发展高温预警系统。

参与研究的NSF NCAR高级科学家安德鲁·纽曼（Andrew Newman）利用这项数据集，研究热浪对健康的影响，如急性肾损伤（Acute Kidney Injury，即肾脏功能迅速下降）。

过去，研究人员分析肾脏疾病与高温的关系时，未能充分考虑市中心、偏远郊区居民所面对的不同高温环境。HUMID-Atlanta有助于找出高温健康风险较高的地区，并制定减少伤害的措施。

纽曼指出，急性肾损伤不仅危害健康，治疗费用也高。这项数据集有助于填补高温健康研究的空白，并支持健康教育，改善临床治疗，以及评估高温相关的健康风险和经济负担。