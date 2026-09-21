身体出现不适时，不少人第一反应并不是看医生，而是上网搜索或询问AI。Docseek.ai创办人刘哲邦指出，创办平台的契机，正是看到人们从发现健康问题，到真正寻求医疗帮助之间，往往存在一段“空档”。

这款AI健康平台在新加坡推出，目前的医疗合作伙伴有超过45家。这个健康平台不负责诊断、分流或决定治疗方式，而是协助使用者理解健康资料、整理症状和病历，并在有需要时寻找合适的医疗服务。

刘哲邦在今天（9月21日）的推介会上说，过去曾因孩子皮肤出现不明疹子而求助AI，却发现与太太用相同工具，以不同方式描述情况，得到的答案也不同。后来夫妻俩整理症状、用药及其他资料，再带着较完整的信息向专科医生求诊，才确认孩子患的是毛周角化症（Keratosis Pilaris），而非原先担心的湿疹。

他说：“这让团队意识到，问题不只是‘有没有AI可以问’，而是一般人未必知道哪些资料对医生重要，也可能到了诊间才想起遗漏的信息。因此，Docseek.ai会通过提问引导使用者补充症状、时间线、药物等资料，帮助他们更有系统地准备看诊。”

Docseek.ai不负责诊疗分流，仅协助用户理解健康数据、整理症状和病历，并按需寻找合适的医疗服务。（Docseek.ai界面截图）

在功能上，Docseek.ai与ChatGPT的主要差异，是强调医疗情境下的“引导式对话”和医疗服务衔接。刘哲邦接受《联合早报》访问时说，使用者若直接向ChatGPT提问，往往得到答案后便结束对话；Docseek.ai则会继续追问可能遗漏的细节，并可把整理后的资料用于寻找医生。

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至于隐私，他强调平台采用去除个人身份资料的设计，并对储存及传输中的资料加密，“AI可以理解完整健康背景，但不会知道对应的是谁。”

Docseek.ai基本功能免费。平台计划从新加坡进一步拓展至东南亚及其他地区。