尿道感染是女性最常见的细菌感染之一，约每两名女性就有一人一生中曾患病。我的一名朋友就曾因尿道感染恶化，险些命丧他乡。

她与丈夫在欧洲偏远地区自助旅游时发病，因医疗资源有限，未能及时就医。病情迅速恶化，高烧、寒战不断，感染更向上蔓延，引发上尿道感染及腰背痛。好不容易撑到小镇一家简陋医院，她竟在门口晕倒。医生说，若再迟一步，后果可能不堪设想。病情稍稳后，她立即飞回本地住院治疗。劫后余生，她常提醒身边女性：别轻视尿道感染。

不久前访问国立大学综合诊疗所家庭顾问医生许苇奇，向他了解，到海外偏远地方旅游前，能否请医生开尿道感染备用药物抗生素，以防万一。许医生不建议，因为导致感染的细菌可能因国家而异，抗微生物药物耐药模式也不相同。他建议咨询当地医生，由其开具最适合该地区的治疗方案。许医生认为携带备用抗生素可能让你产生虚假的安全感，在需要时反而不去寻求适当医疗帮助，可能使情况恶化。尽管如此，对于免疫力较弱的患者，或近期接受过手术或其他医疗治疗的人，可能会有例外，最好与医生逐案讨论。

在偏远地区发生尿道感染，未能获得治疗之前，该如何自救？许医生认为，免疫系统健康的女性，尿道感染往往可以自行缓解。患者应继续保持良好卫生习惯，大便之后从前向后擦拭，性行为后排尿，避免使用刺激物如强效肥皂，穿棉质内裤，保持充足饮水，以及不要长时间憋尿。不过，如果出现任何这些症状：高烧、严重背痛或腰侧痛、恶心、呕吐、尿中带血或意识混乱，可能提示更严重的感染，须尽快就医。

预防胜于治疗，姐妹们要谨记医生以上的建议，旅途才能玩得放心与开心。