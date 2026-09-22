心血管疾病并非年长者专属，风险可在无症状下累积多年。即使年轻，体重正常，看似健康，也不能掉以轻心。9月29日世界心脏日将至，公众可借此关注心血管健康，及早预防。

早期斑块可能无症状

Beyond Medical Group旗下Capital Heart Centre介入心脏病学高级顾问医生兼医疗总监罗平匀指出，根据新加坡保健卫生部2024年死亡数据，缺血性心脏病是本地第三大死因。2024年全国人口健康调查也显示，约每三名新加坡居民中，就有一人患有高胆固醇或高血压，或两者兼有，而这些情况往往没有明显症状。

罗平匀医生说：“临床上，可以见到30多岁、40多岁的成年人出现明显冠状动脉疾病，即使平时有运动，体重正常，也可能因代谢问题、吸烟、腹部肥胖、睡眠不足、久坐或家族史而增加风险。这提醒较年轻的国人即使感觉健康良好，也要重视预防心血管疾病与定期检查。”