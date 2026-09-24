许多人把反复头痛当作小毛病，但国大医院内科部门、神经内科王甲元客座副教授指出，若能及早察觉那些可能在偏头痛来袭前数小时出现的征兆，有助获得正确诊断，并接受适当治疗。

一开始，可能只是普通的不适。你刚吃饱午饭，却突然特别想吃巧克力；又或者明明睡眠充足，还是不停打哈欠。

隔天，剧烈头痛来袭，不仅可能持续长达三天，还会令人疲惫不堪、恶心想吐，只能躲进昏暗安静的房间休息。

这些食欲变化或频频打哈欠的现象，可能并非偶然。根据梅奥诊所（Mayo Clinic）的资料，它们与颈部僵硬1、异常疲倦，甚至莫名情绪低落等症状，都可能是偏头痛将在一两天内发作的警讯1。

不少人习惯在头痛时吃颗止痛药，随后继续工作，但这种做法未必能预防偏头痛再次发作；若长期依赖止痛药，反而可能令情况恶化1。

头痛和偏头痛有何不同？

王副教授指出，上述症状未必只是一般头痛，而可能是偏头痛所发出的征兆。他也是新加坡头痛学会（Headache Society of Singapore）现任会长。

他表示：“头痛是一种症状，并不是诊断结果2。偏头痛属于影响多个脑部神经通路的神经系统疾病3，因此有时候即使没有明显头痛，也可能出现其他症状。”

他以汽车仪表板上的警示灯作比喻：“警示灯提醒你车子出了问题，却不会告诉你真正原因；症状也是如此，它只能反映身体出现异常，而诊断则是找出背后的病因，就像进一步发现真正故障的是火花塞一样。”

偏头痛通常会反复发作2，常见症状包括搏动性头痛、对活动、光线及声音特别敏感，并伴随恶心或呕吐1,2,4。

其他典型症状2包括剧烈的搏动性头痛，疼痛通常集中在头部一侧；患者也可能出现视觉或其他神经系统异常，例如看见闪光、锯齿状线条，或出现视线模糊、视野缺损1等，这些症状称为先兆（auras）2。

偏头痛在新加坡普遍吗？

在新加坡，约每10名成年人中就有一人患有偏头痛，估计约有33万人受影响5。女性在青春期后罹患偏头痛的患病率比男性高达三倍，这与月经周期变化、避孕药物或荷尔蒙治疗等因素有关6。

本地一项关于偏头痛经济负担的研究估计，偏头痛在2018年造成约10亿4000万元的经济损失5,7。其中，大部分源于生产力损失，其余约两成则来自医疗开支，包括检查及求诊费用。王副教授也是这项研究的研究人员之一。

偏头痛发作可能影响工作及日常生活；及早识别征兆，有助及早寻求医疗协助（见资料来源4和8）。（示意图/Getty Images）

然而，偏头痛在新加坡仍普遍存在诊断不足、认知不足及治疗不足的问题。只有部分患者会主动求医，当中不少人也未能接受长期而适切的照护8。

王副教授指出，每年6月举行的偏头痛意识月（Migraine Awareness Month）9，以及新加坡头痛学会等机构推动的公众教育工作，都希望让更多人认识到，偏头痛并非“只是头痛”，而是一种可能对患者造成严重影响的神经系统疾病。

他补充说：“公众必须先识别偏头痛症状，才知道什么时候应该寻求医疗协助8。目前，无论是医护人员还是公众，对偏头痛的认知仍有待加强。”

发作性偏头痛与慢性偏头痛 何时应接受治疗？

即使同样患有偏头痛，患者也可分为发作性偏头痛（episodic migraine）和慢性偏头痛（chronic migraine）两类10。

王副教授解释，慢性偏头痛大约占所有偏头痛患者的2.5％10。这类患者每个月有15天或以上出现偏头痛10，而且持续超过三个月。

他说：“慢性偏头痛往往是由发作性偏头痛演变而来，当头痛、恶心等症状未能获得妥善控制时，便可能逐渐发展成慢性偏头痛11。”

因此，预防性照护尤为重要。他说：“及早识别偏头痛，并接受适当治疗，有助降低发作性偏头痛演变为慢性偏头痛的风险11。”

对于发作性偏头痛已开始影响日常生活的患者，医生可能会建议结合预防性治疗4及生活方式调整4；至于慢性偏头痛患者，则通常需要接受预防性治疗，以减少发作次数及减轻症状严重程度12,13。

不过，现实情况并没有想象中简单。王副教授指出：“偏头痛可能严重影响患者的生活14。一次发作便可能令人数天无法工作；若出现视觉症状15，对于需要驾驶或从事高风险工作的患者而言，更可能带来安全隐患14。”

偏头痛征兆一览

以下是一些偏头痛的常见症状1,2：

搏动性或跳动式疼痛

疼痛通常集中于单侧

疼痛程度中度至严重

常伴随恶心或呕吐

对光线及声音特别敏感

发作可持续四至72小时

部分患者会出现先兆（aura）或其他预警症状

了解偏头痛诱因

“偏头痛患者的大脑特别依赖规律作息。即使只是放假，也可能出现所谓的‘假期头痛’。”——国大医院内科部门神经内科王甲元客座副教授

每名偏头痛患者的诱因都不尽相同，而且往往并非单一因素造成，而是多个诱因累积，最终超过身体可承受的临界点14，就像杯中的水不断增加，直至溢出，引发偏头痛发作。王副教授建议，患者可养成记录头痛日记15的习惯，有助找出属于自己的诱因。

常见诱因包括压力，约七成偏头痛患者都会受到影响16。其中，有些人会在一段高度紧张的时期结束后，因突然放松而诱发偏头痛，这种现象称为“压力解除效应”（let-down effect）17。

“偏头痛患者的大脑特别依赖规律作息。”他表示：“即使只是放假，也可能出现所谓的‘假期头痛’（holiday headache）。不少人以为压力减少，偏头痛自然会减少，但真正的诱因往往是生活节奏被打乱18。”

“睡懒觉、改变用餐时间、外出旅游或跨越时区18,19，都可能成为部分患者偏头痛发作的诱因。”

除了生活节奏改变，脱水、漏餐、摄取咖啡因，以及温度骤变1,19，例如从温暖的环境突然进入冷气房，也可能诱发偏头痛。

长期频繁服用止痛药，部分患者可能因此出现药物过度使用性头痛20。

随着医学研究不断推进，医学界对偏头痛在脑部发生的机制已有更深入了解。其中，与睡眠、食欲及荷尔蒙调节有关的下丘脑，被认为是涉及偏头痛发作的重要脑区之一3。

王副教授解释：“研究人员发现，降钙素基因相关肽（calcitonin gene-related peptide，简称CGRP）是与偏头痛发作密切相关的重要分子之一4。新一代治疗主要针对CGRP本身，或阻断其受体4，以干预与偏头痛相关的通路4。”

由于这类治疗更具针对性，因此在设计上也尽量减少对其他神经通路的影响，可能有助改善治疗的耐受性与安全性4。

他表示：“偏头痛治疗早已不再是一种方法适用于所有人。随着包括新一代标靶治疗在内的治疗方案不断发展4，医生能够根据不同患者的情况，提供更符合个别需要的照护4。”

不过，他强调，无论是药物治疗还是生活方式调整，都应根据患者的个别情况而定4。“再好的治疗，也必须配合患者的生活方式及工作性质，才能发挥作用。”

点击了解更多有关偏头痛的资讯，包括常见症状、诱因，以及何时应寻求医疗协助。

资料来源：

1. Mayo Clinic Staff, “ Migraine: Symptoms and Causes ,” Mayo Clinic, last updated July 8, 2025, accessed July 2, 2026.

2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition: 1.1 Migraine without aura. Cephalalgia . 2018;38(1):1–211.

3. Goadsby PJ, Lipton RB, Ferrari MD. “ Migraine – Current Understanding and Treatment .” N Engl J Med. 2002;346(4):257–270.

4. Ailani J, Burch RC, Robbins MS, et al. The American Headache Society consensus statement: update on integrating new migraine treatments into clinical practice .

5. Duke-NUS Medical School: Migraine is a billion-dollar headache for Singapore, nationwide study finds . Published September 18, 2019. Accessed July 2, 2026.

6. American Migraine Foundation. Migraine in Women . American Migraine Foundation. Accessed July 2, 2026.

7. Jonathan Jia Yuan Ong, Devanshi Patnaik, Yee Cheun Chan, Oliver Simon, and Eric A. Finkelstein, “ Economic Burden of Migraine in Singapore ,” Cephalalgia Reports 3 (2020).

8. Khu JV, Siow HC, Ho KH et. al. Headache diagnosis, management and morbidity in the Singapore primary care setting: findings from a general practice survey Singapore Med J 2008;49(10):744.

9. Migraine & Headache Australia, “ Migraine Awareness Month ,” accessed July 2, 2026.

10. Katsarava Z, Buse DC, Manack AN, Lipton RB. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Curr Pain Headache Rep 2012; 16 (1): 86–92.

11. Richard B. Lipton, Dawn C. Buse, et al., “ Migraine Progression: A Systematic Review ,” Headache 55, no. 1 (2015): 4–24.

12. Migraine Acute and Preventive Treatment: A Practical Guide to Modern Therapy, Medaptly .

13. Blumenfeld AM. Clinician-Patient Dialogue About Preventive Chronic Migraine Treatment . J Prim Care Community Health. 2020;11:2150132720959935. doi:10.1177/2150132720959935.

14. World Health Organization, “ Headache Disorders ,” accessed July 2, 2026.

15. NICE. Headaches in over 12s: diagnosis and management (CG150) , 19 September 2012, National Institute for Healthcare Excellence.

16. American Migraine Foundation. Top 10 Migraine Triggers and How to Deal with Them. American Migraine Foundation. July 27, 2017. Accessed September 4, 2026.

17. American Migraine Foundation. Migraine “Let Down” Headache. American Migraine Foundation. September 1, 2022. Accessed September 4, 2026.

18. Al‑Quliti et al., Behav Sci (Basel). 2022 Mar 1;12(3):65. doi: 10.3390/bs12030065 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8945022/

19. Legesse et al., BMC Nutrition (2025) 11:60 https://doi.org/10.1186/s40795-025-01048-8

20. Cleveland Clinic, “ Rebound Headaches: What They Are, Symptoms & Treatment ,” last updated August 2, 2023, accessed July 2, 2026.

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