照护从来不只发生在诊所里。对患者而言，离开诊间后的日常生活，同样需要关注、支持与陪伴；而这些看似平常的照护，也可能成为康复路上不可或缺的一环。而照护者所面对的挑战，也值得关注。

国立大学综合诊疗所（National University Polyclinics, NUP）将和病患与家属倡导委员会，于10月17日在先驱综合诊疗所（Pioneer Polyclinic）举办首届“真心对话论坛2026：关怀延伸至诊所之外”（Heartful Conversations Forum 2026: Where Care Extends Beyond the Clinic）。论坛聚焦照护工作，以及如何与中风和心脏疾病共处，并活出健康生活；汇集病患、照护者、医疗专业人员和社区伙伴，分享亲身经历、实用见解及现有的社区支持。

论坛通过讲述关于坚韧、康复与适应的真挚故事，增进公众对病患及家属的理解，同时凸显在医疗照护之外，同伴和社区支持所发挥的重要作用。论坛也将扩大出席者对重要健康问题的理解、如何监测自身的健康状况、与其他患者和护理人员建立有意义的关系，并与所需要的同伴支持网络建立联系，获得实用技巧，了解可用的资源。

▲“真心对话”论坛2026

10月17日（星期六）上午9时至中午12时

地点：先驱综合诊疗所7楼（Pioneer Polyclinic）26 Jurong West Street 61, S648201

语言：英语

报名：入场免费 bit.ly/4h58ROP