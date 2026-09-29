女性从月经期、怀孕生育到更年期，随着年龄和身体状态改变，所关注的健康课题也不尽相同。“女性全生命周期健康”的概念，正是从不同生命阶段来看女性的健康与养护需求，而不是以一种方式贯穿所有年龄。养生品牌金匮（Golden Chamber）之所以关注这一课题，与创始人自身的健康经历有关。

2017年，新加坡华信集团（Sino-Glory Group）旗下养生品牌金匮开始产品研发，并提出“口袋养生”概念，希望通过胶囊、冲剂等较方便携带的形式，让日常养生更容易融入上班、出差和旅行等生活场景。

此后，品牌的关注点进一步延伸至女性不同生命阶段的健康与养护需求，并提出“女性全生命周期健康”理念。

金匮对健康养护的关注，最初源于创始人的自身经历。

2015年前后，金匮创始人接连面对自己患病和父亲离世，后来又经历三次手术。身体不适期间，她开始接触中医调养，经过约两年时间，身体状态逐渐改善，也开始关注中药配方和药食同源等传统养生理念。长期调养的经历，也让她感受到传统煎药在现代生活中的不便。

随着对自身健康的持续关注，以及与专家团队在长期调养过程中的交流，创始人的关注点也从如何让养生更方便，进一步转向女性在不同生命阶段面对的健康需求。

除了考虑产品形式如何更贴近日常生活，她也开始思考，不同阶段的养护重点是否应该有所不同。这些经历与思考，也成为金匮后来提出“女性全生命周期健康”理念的背景。

中医看女性养护：从气血到整体平衡

从专业角度来看，女性不同生命阶段的健康关注是否确实有所不同？

北京中医药大学教授、主任医师汤玲指出，从中医角度来看，女性随着年龄及生育状态的改变，身体状况和调养重点也会有所不同，因此养护讲究“动态调摄”。

年轻女性进入月经周期后，可关注气血和月经状况；到了生育年龄，月经、怀孕和生产等带来不同变化；产后恢复有其阶段性；进入更年期后，关注点又会转向身体整体平衡。

这意味着女性养护并非找到一种方法便长期沿用，而应根据人生阶段和个人身体状况作出调整。从经期、产后到更年期，不同阶段各有值得关注的日常养护重点。

经期：规律作息是养护基础

女性在经期要保持饮食均衡，并避免过度劳累。经期舒缓调理浓缩胶囊是金匮女性养护系列产品之一。（金匮提供）

对年轻及职场女性而言，忙碌的工作和不规律的作息，往往让日常养护更容易被忽略。

汤医师建议，女性可根据月经周期适当调整生活方式，例如经前注意情绪和作息，经期避免过度劳累，经后注意饮食和营养。日常也应保持规律的睡眠和适度的运动。

饮食方面，经前可减少高糖食物和过量咖啡因；经期则注意饮食均衡。若月经周期、经量或身体不适出现明显异常，应及时就医。

针对这一阶段的养护需求，金匮目前推出经期舒缓调理浓缩胶囊等产品，作为女性养护系列的一部分。

产后：恢复不等于一味进补

金匮推出产后调养系列，图为小月子调养礼盒，为产后女性提供更便捷的日常调养选择。（金匮提供）

进入产后阶段，养护重点随身体恢复过程而改变。

汤医师指出，从中医角度来看，产后有“多虚多瘀”的特点，但并不意味着一开始就要大量进补。产后初期饮食宜相对清淡，再随着身体恢复逐步调整；休息固然重要，也不意味着绝对卧床，在身体条件许可下可逐渐恢复轻度活动。

由于生产方式、身体基础和恢复情况因人而异，调养方式也应有所区别。在产品设计上，金匮推出不同组合的产后养护系列，包括14天小月子，以及28天和42天调养系列。实际产后恢复因人而异，如有健康疑问，应听取专业医疗建议。

更年期：关注身体整体变化

进入更年期，女性的健康管理也从月经、生育等问题，逐渐转向身体整体变化。

汤医师表示，这个阶段除了身体不适，还应关注睡眠、情绪，以及骨骼和代谢等方面的变化。

日常饮食可注意蛋白质和钙的摄取，减少过度辛辣刺激的食物，以及浓茶和咖啡；运动则可根据身体情况选择快走、八段锦及适当力量训练。规律作息和情绪调节同样重要。若症状明显影响日常生活，应寻求专业医疗协助。

针对这一阶段，金匮推出女维宝“更年舒宁”浓缩胶囊，配方包括地黄、人参、当归和桑葚等。

从需求到产品 研发如何把关？

从原料选择到生产环节，金匮产品研发涉及多道流程。图中的十年林下参采用金匮自有人参基地种植的人参制成。（金匮提供）

从不同人生阶段的需求落实到产品开发，还涉及药材来源、配方、剂型、生产工艺及质量控制等多个环节。

据金匮提供的资料，其研发工作横跨新加坡和中国，所推出的胶囊及速溶产品的研制采用13道生产工序，包括选材、浸泡、煎煮、过滤、浓缩和喷雾干燥等。这些产品出厂前会进行重金属、农药残留及微生物等项目的检测。

2025年，金匮也在辽宁桓仁、长白山南麓设立约780亩的人参护育基地，其中包括自有及委托种植护养，以加强对人参原料来源的控制。

不过，无论处于哪个人生阶段，养护都不能取代必要的医疗。汤医师提醒，女性养护虽然应随人生阶段和身体状态调整，但养生与医疗仍须分清。养生为预防调理，不能替代医疗，定期体检，有病应该及时就诊。均衡饮食、适度运动、规律睡眠和情绪管理仍是健康管理的基础；若症状明显影响日常生活，应及时就医。

视频：金匮提供

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【本文由金匮呈献】