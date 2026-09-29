那天，从地铁站走路回家，我又抄远路了。选择这条路径需要多走五分钟才到家，但我不是为了运动。

2022年，我在不经意间发现了社区猫Mimi的活动范围，也认识了长期喂养它的退休安娣Priscilla。

刚认识时，Mimi如Priscilla所言更偏爱靠近男士，这让太太有点纳闷。一两个月后它终于把我们都当朋友，太太打趣说猫零食功不可没。神奇的是，后来哪怕很少喂食，它看见我们依然叫声娇嗔、热情贴近。好几次即使在睡梦中，它听到我靠近的脚步声也会不假思索爬出纸箱床过来磨蹭，顺势躺在我脚边。

Priscilla照顾Mimi十多年了。她说这区约有十只社区猫，几位喂食者为每只性格各异的猫都起了名字，但她独爱亲人的Mimi。研究显示，社区猫即使没有主人，也能与长期照料它们的人建立深厚纽带，而人与猫的互动也可能为一些人带来愉悦感，缓解负面情绪。

对我来说，Mimi让回家的路多了一份期待和暖意。同时，Mimi也让我认识了其他的喂食者，拉近了街坊邻里的距离。

2024年底，我失去了绕远路回家的期盼。不变的是，直到今天，我依然收到安娣Priscilla每天传来的WhatsApp祝福信息。