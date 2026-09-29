2005年1月，在学校担任体育教师的桑卡尔星（S. Shankar Pal Singh，现年80岁）一次给学生上体育课时突发心脏病，胸口发紧、冒冷汗，一度无法说话，校长马上开车送他到医院。

经诊断，医生发现桑卡尔星的冠状动脉有几处阻塞，即刻动手术植入支架。当晚在加护病房里，他又因血栓再次心脏病发作，接受溶解血栓的注射。隔天早上，医生再为他进行手术清除阻塞。由于后来他还出现尿道感染，一共住院21天。

这次经历也改变了他对心血管健康的看法。他说，心脏病发那年59岁，以前生活一直保持活跃，也经常运动，曾参加壁球比赛，从没想过自己会面对心血管疾病。之后，更加关注饮食健康和胆固醇水平，同时也定期复诊。病发约一年后复诊时，医生发现他的三条冠状动脉仍有阻塞问题。

他笑说，以前很喜欢喝的羊肉汤，现在忍着，约一个月吃一次。

病后，桑卡尔星依然保持运动习惯。他说：“年轻时，我每天大约走1万步。现在年纪大了，每天大约走3000至6000步。对我来说，保持积极的心态很重要。我已80岁了，喜欢吃的食物如粿汁等还是照吃，但会适可而止。我认为，注意饮食很重要，但是也要好好享受生活。”

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严控低密度胆固醇

今天是“世界心脏日”。新加坡一项新的专家共识（expert consensus），针对急性冠脉综合征（即心脏病）的降脂治疗策略提出建议：在心脏病发作病后四到六周，应重新检查低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C，俗称“坏胆固醇”）水平，看患者是否达到理想目标值；无法达标的话，就需要调整治疗，以降低再次发生心血管疾病的风险。

这份专家共识针对心脏病发作后的血脂管理，建议：

一、高风险患者低密度胆固醇目标，应低于1.4 mmol/L；

二、高风险患者，即已经再次发生心脏事故的患者，目标应低于1.0 mmol/L。

这两个目标都比现有指南所建议的低于1.8 mmol/L和1.4 mmol/L更严格。

为什么患者在心脏病发作后康复，仍有再次发作的风险？

陈如杉医生提醒，心脏病发作后首年若低密度胆固醇偏高，会加速斑块形成，增加复发风险。（受访者提供）

新加坡国家心脏中心心内科高级顾问医生陈如杉兼任副教授受访时指出，心脏病发作通常是因为冠状动脉被血栓堵塞，而血栓往往源自血管内壁的斑块破裂。这些斑块是脂肪长期沉积，加上血管发炎、硬化等因素逐渐形成的。

心脏病发作时，患者通常会接受血管成形术和支架治疗，以恢复血流。虽然支架能打开堵塞的血管，却无法清除其他血管内的斑块，因此仍有再次心脏病发作的风险。

陈如杉医生说：“心脏病发作后的首年，体内较容易形成血栓，患者应按医生指示服用抗血栓药物，不要自行停药。”低密度胆固醇偏高会加速斑块形成，并可能使斑块变得不稳定，增加心脏病发作风险。研究显示，心脏病发作后尽早降低低密度胆固醇，有助于稳定斑块、减少斑块堆积，并减少再次发作的风险。

他说，心脏病发作后的首年，复发风险较高。患者通常在住院期间开始服用高强度他汀类药物（statin），以降低风险，一般上约四周后降低低密度胆固醇的效果已很明显。因此，上述的专家共识才建议四至六周复查低密度胆固醇，确认是否达标。如果等到12周再复查，可能延迟达标，也可能错过及早降低复发风险的机会。

陈如杉医生指出，近年本地也开始有PCSK9抑制剂注射药物，可进一步降低低密度胆固醇约50%至60%，尤其适合单靠他汀类药物或依折麦布（ezetimibe）仍无法使低密度胆固醇控制达标的患者。

心脏病发作后，应定期检查并控制风险，降低心血管病复发概率。（iStock图片）

单靠监测低密度胆固醇，是否足以降低再次发生心血管事件的风险？陈医生说，多项临床研究显示，通过上述药物，可有效降低低密度胆固醇，减少心血管事件。不过，患者也应关注其他可控制的风险因素，包括高血压、糖尿病及超重或肥胖。患者应保持有益心脏健康的饮食习惯，规律运动，同时戒烟及管理压力。

感觉良好也应定期复诊

心脏病发作后，应定期评估、监测并积极控制这些因素，以进一步减少再次发生心血管疾病的概率。

有些患者感觉病情好转稳定后自行停药。未经医生建议停用降胆固醇药物，会有什么后果？

陈如杉医生强调，患者需要明白，低密度胆固醇偏高本身通常没有明显症状，但会导致冠状动脉斑块形成和恶化，增加心脏病发作等心血管事件的风险。“如果没有按照医嘱服药或自行停药，低密度胆固醇可能再次升高，使冠状动脉斑块难以维持稳定，增加心脏病发作的风险。即使感觉良好，也应定期复诊。如对药物有任何疑虑，应先与医生讨论，不要自行停药。”

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