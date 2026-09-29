便秘是女性常见的问题，但若便秘或排便疼痛总在月经前或经期反复出现，甚至逐月加重，就不能只当作普通肠胃问题看待。这些症状可能与子宫内膜异位症（Endometriosis）有关。由于肠道症状容易被忽略，部分患者可能多年后才发现与妇科疾病有关。

亚洲妇产科中心妇产和泌尿科医疗总监林振佳医生受访时指出，便秘是子宫内膜异位症可能出现的症状，但不同研究的数据差异较大。一项针对101名患者的研究发现，其中14%有功能性便秘，但无肠易激综合征（Irritable Bowel Syndrome, IBS）；另一项针对直肠子宫内膜异位症患者的研究则发现，54.7%有周期性加重的便秘。由于研究对象不同，这些数据不能代表所有患者。不过，研究显示，经过进一步检查和适当的肠胃科治疗，86%患者的排便症状有所改善，64%疼痛减轻。对于肠道子宫内膜异位症患者，67.9%会出现周期性排便疼痛，排便时间也较长。

奥力斯 (Aelius) 外科手术中心外科顾问和医疗总监卓钰扬医生受访时说，肠道子宫内膜异位症并不少见，约8%至12%的子宫内膜异位症患者可能有肠道病灶，最常见于直肠和乙状结肠。由于腹痛、便秘、腹泻和腹胀等症状与常见肠胃疾病相似，患者有时需要多年才确诊，诊断延误可达七至10年甚至更久。