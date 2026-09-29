本地人均寿命延长，活到80、90岁的人越来越多。想健康活到90岁，可不能等到老年才开始准备，而是30多岁就要打好基础。

年过70，体力和活动能力难免不如年轻时，身体可能变得较僵硬，认知能力也有所下降。睡眠模式也可能发生变化，最常见的现象是晚上较早感到疲倦，清晨则较早醒来。大多数人到了这个年纪，身体至少患有一种慢性疾病。

不过，越来越多研究显示，这些变化并非完全无法避免。美国加州巴克老龄化研究所 （Buck Institute for Research on Aging）总裁兼首席执行官埃里克·韦尔丁（Eric Verdin）说：“根据目前的研究，如果能够优化生活方式，多数人都有望健康地活到90岁，甚至95岁。”

“不过，如今多数人到65岁或70岁之后便开始出现疾病，并面对各种与衰老相关的健康问题。”

调整生活方式改善健康

无论到了什么年纪，只要愿意调整生活方式，包括增加运动、改善饮食或减少饮酒，都可以改善健康。越早开始，效果往往越好。

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研究人员指出，30多岁是一个值得把握的阶段。这个时期，肌肉量和肌力、骨密度，以及身体调节新陈代谢的能力，都可能开始出现一些细微的年龄变化。美国科戈德老龄化研究中心（Kogod Center on Ageing）生理学教授若昂·帕索斯（Joao Passos）说，30多岁是培养良好生活习惯的重要阶段，有助于增强身体应对未来老化的能力，打好基础，尤其加强心肺耐力、柔韧性和肌力的基础。

70岁以后，跌倒是常见的健康风险，而敏捷度下降和关节活动受限会增加跌倒风险。因此，年轻时加强下肢肌力，有助于维持晚年的行动能力和独立生活。

研究发现，网球、羽毛球等球拍运动与较长寿命有关；2025年日本研究也发现，经常骑脚踏车的长者较少需要长期护理，早逝风险也较低。每周跑步超过75分钟，可能有助于延缓部分老化过程。不过，马拉松等极限运动未必越多越好，长期过度运动可能加快某些生理老化过程。

每天5分钟中高强度运动，也可能有助于减缓大脑老化。美国匹兹堡大学（University of Pittsburgh）医学助理教授阿迪蒂·古尔卡（Aditi Gurkar）说，饭后快走15分钟，也能为健康老化带来助益。

人们应从年轻时开始保护大脑。定期检查牙齿、保持良好刷牙习惯、不吸烟，以及少吃含糖食物，都有助于维持大脑健康。多项研究发现，牙周病会增加日后认知能力下降的风险。这可能与长期牙龈发炎引发全身性炎症，并影响大脑有关。

维尔丁指出，保持规律与充足睡眠，有助于减少大脑萎缩，并降低日后失智症风险。即使只缺睡一晚，新陈代谢和坚持健康习惯的意愿都可能受到影响。他建议养成固定作息，让身体的生理时钟保持稳定。