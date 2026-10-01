除了每天睡多久，睡眠过程中经历哪些阶段，也可能与长期健康有关。

近期发表于《公共科学图书馆医学》（PLOS Medicine）的一项大型研究发现，快速眼动（rapid eye movement，简REM）睡眠时间较长，与83种疾病的较低风险有关；深度睡眠时间较长，也与包括二型糖尿病和重度抑郁障碍在内的七种疾病风险较低有关。REM是指睡眠周期的重要阶段，常表现为闭眼时眼球快速活动、大脑较活跃、肌肉张力降低，也更容易出现生动梦境。

这项由中国首都医科大学的研究团队开展的研究，分析英国生物样本库（UK Biobank）9万5559名参与者的数据。参与者连续七天七夜佩戴腕部加速度计，研究人员利用深度学习算法估算REM、深度和浅睡眠时间，同时分析总睡眠时长、入睡后清醒时间及每晚睡眠规律性。研究人员再结合健康记录，对参与者进行了中位数8.9年的随访，分析睡眠模式与1000多种疾病发生之间的关联。

睡眠结构影响疾病风险

结果显示，以47.6分钟作为统计比较单位，REM睡眠较多与多种疾病风险较低有关。其中，心力衰竭相对风险较低约26%，失智症相对风险较低约46%，帕金森病相对风险较低约80%。不过，47.6分钟只是研究中用于比较参与者REM睡眠差异的统计单位，并不意味着刻意将REM睡眠时间增加47.6分钟就能降低患病风险。

研究也发现，每晚总睡眠时间与疾病风险并非简单的“睡得越多越好”或“睡得越少越好”。在86种与睡眠时间相关的疾病中，有69种在每晚睡眠六至八小时的人群中风险最低；每晚睡眠不足五小时，则与37种疾病风险升高有关。睡眠时间较不规律、入睡后清醒时间较长，也与焦虑症、物质使用障碍等多种疾病的较高风险相关。

研究人员指出，这些结果进一步支持每晚维持六至八小时睡眠与中老年人健康状况较佳相关，而较合理的睡眠阶段分布也可能发挥作用。不过，这是一项观察性研究，只能说明睡眠模式与疾病风险存在关联，不能证明睡眠时间或特定睡眠阶段会直接导致疾病风险改变。