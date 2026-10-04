本地资深演员池素宝90年代入行，72岁依然活跃于影视圈。他患糖尿病多年，如今饮食谨慎，也坚持跑步、打拳等运动。他说养生没有太多复杂的秘诀，到了这个年纪，能吃、能拉、能睡，就是最好的养生。

池素宝曾与马景涛主演新传媒剧《笑傲江湖》，饰演“六怪”之一，也曾在电影《还魂》出演涉黑警察。他参演的短片“Melt”，曾参与今年纽约电影节竞赛。他也深受广告商青睐，曾一年接拍12支广告，包括可口可乐在越南的广告、DHL在中国的广告和美国的Walmart等大品牌广告。

患糖尿病是健康警钟？

答：10多年前诊断出患有糖尿病，我感到震惊，因为没有家族遗传。当时体重100公斤，很恐怖，我的糖尿病是吃出来的，这是一个警钟！我按照医生吩咐服药，从饮食作息来调整，现在体重大概80公斤，血糖也受到控制。曾听信朋友的偏方，买一些叶子之类的食材来吃，结果血糖飙升得更高！我乖乖服回医生的药，不敢乱来。

是否有控制饮食？

答：饮食尽量避开甜食，以均衡营养为主。一日三餐定时吃，早餐一定要有。有些人不吃早餐，认为一旦饥饿就会达到减肥效果，我觉得不是这样的。现在这个年龄，不是要减肥，而是要练肌肉。最重要是健康，血液循环，关节灵活，走路不会跌倒。

平时做些什么运动？

答：每周跑步两次到三次，每次超过8公里。也会去健身房做阻力运动、打沙包和打拳。我曾是拳击教练，也担任过拳击赛评审。膝盖周围的肌肉要锻炼，肌肉能保护膝盖。还有，健康的肌腱也很重要，肌腱有力，关节稳定性和抗受伤能力就会提升。松筋也重要，平时也拉拉筋，只要觉得有被拉到就可以了，不要硬来。

池素宝最胖时体重高达100公斤，当时也被诊断患上糖尿病。（档案照）

如何坚持运动？

答：我中学时期什么球类都玩，玩的也不错，所以书没念好（一笑）。

有很多人懒得运动，即便有运动也难坚持。我没有什么秘诀，日常生活中喜欢动一动，不久坐。要挑自己喜欢的运动，我喜欢走路、跑步、打沙包和打拳，自然就会做这些运动。身体多动一动，可以帮助睡眠。我10点之前上床睡觉，每天睡七八个小时，算健康的了。

池素宝曾是拳击教练与评审，如今仍常进健身房，对着沙袋人偶挥拳训练。（受访者提供）

年长后更注重养生？

答：养生方面我不力求完美，到了这个年纪，血液可以循环，三餐能吃，拉得出、睡得着，就是很好的养生了。我没有喝酒，第一个孩子出生时，烟就戒掉了。

儿子是西医，保健观念是否受他影响？

答：会啊！以前都等到口很渴，才喝很多水。现在即使是出门，身边都带着装了白开水的水壶，不时就吸两三口，而不是等到口喝。饮用茶、咖啡也酌量。

是否有服用保健品？

答：我觉得先了解自己的身体状况，验血就知道缺些什么；所缺的，应先透过天然饮食来补充。真的补充不了，才让医生建议适合些什么。千万不要上网自己乱买，你根本不知道药丸里装的是什么。我的原则是：有病看医生，不要乱买药来吃。要留意身体发出的信号，有病就求医。

拍戏作息不规律，如何平衡工作与健康？

答：早期拍戏，可以拍到天亮。放饭时，咽不下口，只想睡觉而已。看到凳子，立刻躺下，但睡不到15分钟，又得起来继续演。拍古装戏，戏服不容易脱，不敢喝水，加上休息不足，我猜自己的糖尿病就是这样来的。我现在挑剧本，没那么辛苦了。

面对压力，如何纾解？

答：我没什么压力，也许跟我喜欢单独走走看看来放松有关。有时到公园，有时从家里走到很远的地方，累了到咖啡店歇一歇，然后继续走。有次从牛车水走回家，看了手机，才发现走了3万步。活在这个世上，谁没压力？我有宗教信仰，可以祷告。不管什么宗教，只要你相信你的神会给你力量，就相信。身心放松很重要，很多疾病，是压力而来的。人看开，放松了，活着没烦恼，相信走时也是开心的。

是否有特别保养皮肤？

答：也没有特别保养，但我注重保湿滋润。我的孩子结婚的都搬出去，剩下一个和我与太太住。孩子希望每天在家吃一餐，所以晚餐是在家里煮。少油少盐，鱼尽量蒸。午餐有时做沙拉，用优格当沙拉酱，是健康的。要吃得健康，真的不能偷懒，家里下厨，可以吃得清淡。炖鸡汤时放一些药材，就很美味。吃得健康，也许皮肤看起来就健康。