10月是乳癌意识月。随着乳癌筛查与治疗方式不断进步，乳癌手术及放射治疗（俗称“电疗”）已有更多选择，但人们对乳癌治疗的认识仍存在不少错误观念。

受访专家包括黄廷方综合医院乳房学科及内分泌外科顾问医生庄文玲（以下称“庄”），以及新加坡国立大学癌症中心放射肿瘤科高级顾问医生黄杰发（以下称“黄”）。两位医生针对以下常见误区加以说明，帮助患者深入了解乳癌的治疗原则。

误区①：选择乳房切除手术一定比较好

庄文玲医生说，乳癌治疗应依个人病情制定，并非“切得越多越好”。（受访者提供）

庄：乳房切除范围越大，并不代表治疗效果一定越好。对于早期乳癌，乳房保留手术，即广泛局部切除术（wide local excision）或肿块切除术（lumpectomy）配合放射治疗，与乳房全切除术的存活率相近。至于局部复发风险，接受乳房保留手术加放射治疗的女性，10至15年内约每100人中有5至7人会出现局部复发；接受乳房全切除术者则约为每100人中3至6人。实际治疗方式应根据个人病情制定，并非“切得越多越好”。

误区②：切除双侧乳房能完全预防乳癌

庄：切除双侧乳房可降低乳癌风险，但无法完全预防。手术后，癌症仍可能在胸壁、腋窝、附近淋巴结或远处部位复发。因乳房组织无法完全清除，术后仍有约1%至2%的终身残余风险。对一般风险女性而言，预防性切除另一侧未患癌乳房通常不会提高整体存活率，存活情况主要取决于原有癌症特性及是否扩散。即使是BRCA1或BRCA2基因突变携带者，双侧预防性乳房切除也只是将风险降低约90%至95%，并不能完全消除风险。

误区③：乳癌手术会让癌细胞扩散

庄：手术可以安全地切除癌组织。有些人担心手术会导致癌细胞扩散到身体其他部位，但目前没有充分证据显示乳癌手术会使癌症恶化或更难治愈。相反，对于早期乳癌，手术切除癌组织是最主要、也是最有效的治疗方式之一。

误区④：所有淋巴结都必须切除

庄：并非所有乳癌患者都须要切除腋下所有淋巴结。许多情况下，接受前哨淋巴结（sentinel lymph node）活检已足够，即切除并检查最先接收患癌乳房淋巴引流的数个腋窝淋巴结。手术范围较小，也可降低淋巴水肿等并发症风险。但较晚期患者仍可能需要切除更多甚至全部相关淋巴结，具体须视癌症阶段及检查结果而定。

误区⑤：电疗过程很不舒服且副作用多

黄杰发医生说，乳癌放疗通常不会引起严重恶心、脱发等全身副作用。（受访者提供）

黄：多数患者都能顺利完成放射治疗，治疗过程本身无痛，也不会感觉到射线。治疗期间可能出现类似晒伤的皮肤发红或发炎、疲劳，以及乳房肿胀等情况，但这些副作用通常较轻且短暂。由于乳癌放射治疗主要针对乳房及周边区域，因此一般不会出现严重恶心或脱发等全身性副作用。

误区⑥：电疗会造成严重长期伤害

黄：随着电疗技术不断进步，医生能更精准地控制照射范围，减少周围健康组织及器官受到的辐射剂量。如治疗左侧乳癌时，可采特别技术降低心脏受照射的剂量，从而尽量减少严重并发症及副作用。

误区⑦：电疗后会“带辐射”危及身边人

黄：乳癌最常见的电疗是通过机器产生射线，照射目标部位。治疗结束、机器关闭后，体内不会残留辐射，患者也不会因此具有放射性。因此，电疗后的患者可以安全地与他人相处，包括幼童及孕妇。

黄廷方综合医院举办乳癌意识活动

黄廷方综合医院将在10月24日举办“破解乳癌迷思与误解”英语免费讲座，由庄文玲医生、黄杰发医生等专家进一步解说乳癌治疗常见误区，并介绍患者及家属可获得的经济与心理社会支持。现场设有乳房自我检查教学摊位及乳房X光检查设施参观。活动免费，座位有限，须预先报名。

▲英语免费活动：“破解乳癌迷思与误解”

Breast Cancer Myths Busted: What You Think You Know Could Be Wrong

10月24日（星期六）上午9时至中午12时

地点：黄廷方综合医院（1 Jurong East Street 21 S609606），A座一楼礼堂

报名网站：for.sg/ntfghbreastpublictalk2026