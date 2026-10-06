物价虽然上涨，运动却不一定要成为钱包的负担。走出家门，邻里就有不少价格亲民甚至免费的公共运动设施或课程可选择。隶属新加坡体育理事会（SportSG）的活跃健康体验中心（Active Health Lab，以下简称AHL），为民众提供体能评估、健康指导及结构化运动计划，帮助不知从何开始运动的人迈出第一步。

活跃健康教练指出，刚开始运动的人常见的疑问是“不知该做什么运动，也不知道强度该怎么拿捏”。去年接受前列腺癌手术的洪德鸿，便善用AHL提供的服务，如今不仅肌肉量有所改善，生物年龄也比实际年龄更年轻。

“活跃健康”（Active Health）是新加坡体育理事会于2017年推出的一项全国性健康与保健倡议，鼓励国人“掌握自己的健康主动权”。