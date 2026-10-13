随着病患用药日益复杂，药剂师的行政负担持续加重，国立大学医学组织（NUHS）的药剂师，每周耗费超过350小时进行入院及出院药物核对、约190小时处理处方审核及用药咨询，另有约310小时核实住院药物医嘱。为此，国立大学医学组织推出“国大医学组织药剂人工智能平台”（NUHS Cluster AI in Pharmacy，NCAIP），整合分散医疗信息，并利用人工智能协助药剂师优化工作流程及临床决策。受访药剂师透露，平台生成的所有AI结果均仅供参考，最终仍由药剂师进行专业判断。

国立大学医学组织集团首席药剂师刘金仪接受《联合早报》访问时说，NCAIP工具旨在将这些人工流程自动化，从而大幅提升临床决策效率。药剂师腾出的时间将实质性地重新投入更高价值、以患者为中心的照护工作，包括：根据患者需求提供个性化用药教育或咨询；多学科照护规划，以及积极参与病房查房；为心力衰竭、糖尿病、高血压和高脂血症等慢性病管理提供门诊照护，并支持有复杂用药需求或用药依从性困难的患者。

刘金仪说，药剂师在进入诊症时，已掌握全面且最新的临床状况，并将这些时间用于与患者进行有意义的交流，回应他们的关切，以及共同作出更充分知情的用药决定。这些都是药剂师必须承担的重要临床工作，以协助医生确保患者在治疗过程中安全、恰当地使用药物。这些工作可包括简单的恢复患者此前的用药剂量，也可涉及较复杂的干预，如根据肾功能及潜在药物相互作用调整用药方案。