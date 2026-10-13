椎间盘突出是指椎间盘内部的髓核向外突出，急性期可能刺激神经，引起疼痛、麻木或无力。不过，人体本身具有修复能力，许多椎间盘突出会随着时间逐渐缩小，身体也会自然吸收部分突出的组织。然而，如果之后再出现腰痛，有些人就会担心椎间盘是否仍在受损，甚至因此不敢运动或提重物。其实，疼痛并不等同于组织仍在受伤。

即使组织已经恢复，部分患者仍可能持续疼痛。这是因为疼痛不仅来自受伤组织，也受到神经系统调控。当疼痛持续存在时，神经系统可能变得更加敏感，即使没有新的组织损伤，一些原本可以耐受的动作也可能引发疼痛，这种现象可称为“疼痛敏感化”（Pain Sensitisation）。

因此，疼痛是真实存在的，却不代表脊椎仍在持续受损。核磁共振成像（MRI）所显示的影像变化，与疼痛程度也不一定相关。医生和物理治疗师会结合病史、身体检查及功能评估，准确地判断病情。