过去，产科照护较着重孕期和安全生产，如今医疗服务越来越强调连续照护，照顾范围也逐渐延伸至产后及家庭。竹脚妇幼医院近年来推出“赋能²”试点计划（EMPOWER²，Enriching Mothers’ Postpartum Outcomes With Education, Research and Resources），为初为人母者提供出院后的支持，反映产后照护正逐步延伸至医院之外。

这样的模式让人思考：产妇出院回家后，照护该如何继续？

产后首六周是重要恢复期

鹰阁医院妇产科医生黄伟慧指出：“产后绝对是重要阶段。生产后的首六周，产妇和新生儿都面临身体、情绪及发展上的重大调整，而且大多数产妇和婴儿死亡个案也发生在这段时期。因此，产后照护的重要性应与怀孕和生产一样受到重视。”