关节炎至今仍是全球慢性疼痛和人们行动能力下降的主要原因之一，但是不少人对这个病症仍存有根深蒂固的误解，认为关节炎只是衰老不可避免的表现，甚至认为关节置换术是立即且唯一有效的治疗选择。

Oxford Orthopaedics骨科高级顾问医生萧伟轩受访时说：“人们常认为关节炎只发生在老年人身上。虽然部分关节炎确实随着年龄增长更为常见，但年轻人也会患上关节炎，尤其是过去曾有关节受伤、关节不稳定或炎症类型疾病的人。”

萧伟轩医生说，若关节炎症状影响日常活动，或自我管理后疼痛僵硬未改善，应考虑及早求医。（受访者提供）

萧医生多年专注于脚踝和足部的临床研究。他经常听到病人说因为天气寒冷或喝冷饮才导致关节炎，或因为患有关节炎就应该完全停止运动，这些都是误解。他指出，适当运动反而有助维持关节活动度、肌肉力量和身体功能。关键是如何选择有益于受影响关节的运动。

不同类型关节炎

萧伟轩医生指出，常见类型包括骨关节炎、创伤后关节炎和炎症性关节炎。

一、骨关节炎：这是最常见的关节炎类型，主要是由关节保护性软骨磨损、退化，导致骨与骨之间产生摩擦而引发的慢性退行性关节病。

二、创伤后关节炎：属于机械结构与物理损伤引发的退变，源于早期的骨折、韧带撕裂、半月板损伤或脱臼，导致软骨受损、关节受力结构改变，经过数月或数年后逐渐发展为继发性骨关节炎。

三、炎症性关节炎：包括类风湿性关节炎和痛风，属于自身免疫性疾病或全身代谢紊乱，免疫系统错误地攻击自身关节滑膜，导致全身性、持续性的慢性炎症。

萧伟轩医生说，人们必须了解关节炎的类型，这很重要，因为不同类型的成因、关节损伤方式和治疗方法都可能不同。就以炎症性关节炎与创伤后关节来说，在病因机制、核心药物、康复与手术侧重点上有显著不同。

脚部或脚踝关节出现疼痛或僵硬时，患者往往会不自觉地改变走路姿势，包括缩短步幅、放慢脚步，或刻意避开疼痛部位，以减轻关节负担。这些调整初期可能有助于减轻疼痛，但也会改变身体其他部位的受力分布。

长期下来，可能增加邻近关节的负担，并导致膝盖、髋部，有时甚至下背部出现其他状况。因此，评估关节炎时，除了检查患处，也须观察患者的步态，以及是否因避开疼痛而改变动作，增加其他关节的负担。

关节炎患者出现什么情况时，就不应只靠自己管理，而应该寻求骨科医生诊治？

萧伟轩医生说：“如果症状已经影响走路、工作、运动或日常生活，或经过一段时间自我管理后，疼痛和僵硬仍无明显改善，就可以考虑接受骨科医生接受评估。”一般而言，如果症状持续约4至6周仍没有明显好转，可进一步检查。不过，如果疼痛严重、关节明显肿胀、出现变形，或已经难以承重或正常活动，则应更早求医。骨科评估有助于找出症状的原因，并制定合适的治疗方案，包括调整活动、接受康复治疗或药物治疗等。

哪些运动适合患者？

在诊所里，经常有关节炎患者担心不能运动，怕关节受到更多伤害。

结合关节活动训练和肌力训练，有助受影响关节恢复功能。（iStock图片）

萧医生指出，一般可结合关节活动、肌力训练和低冲击有氧运动。游泳和骑脚车能帮助维持体能，同时减少关节反复承受的冲击；普拉提有助于改善活动度、身体控制和肌力；健身房的阻力训练能强化支撑关节的肌肉。哪种运动最适合患者，这取决于受影响的关节、症状严重程度，以及个人的体能和运动目标。

此外，患者应留意每天的活动量，了解关节能够承受多少运动。可利用智能腕表记录步数和活动情况，观察是否经常运动过量，超过关节所能承受的程度。

关节炎发作如何应对?

除了运动，关节炎发作、出现疼痛、僵硬或肿胀时，在家可以采取哪些措施？

萧伟轩医生说：“关节炎症状加剧时，可暂时减少会加重症状的活动。适当情况下，休息、冰敷和抬高患处也有助于减轻疼痛和肿胀。”需要时，可使用止痛或消炎药，但具体选择须视个人健康状况及正在服用的药物而定。

饮食调理也是长期管理关节炎的重要一环。富含Omega-3脂肪酸的食物，如油脂较丰富的鱼类，以及莓果和姜黄等。不过，这些食物应视为均衡饮食的一部分，而不能取代关节炎治疗。日常饮食减少摄取添加糖、经常油炸及高度加工食品，也有助于整体健康和控制体重。

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