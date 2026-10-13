老友说，他被妄想症搞到精神状况已到崩溃的临界点。

不是他有妄想症，是结婚三十载的妻子得了此症。以前，他不晓得妄想症会像藤蔓般疯长，侵占患者每一寸思维，偏执如病毒般无孔不入，不单只影响患者，身边人更深受其害，成天惶恐不安。

妄想是指一个人坚信某些事情，即使缺乏客观证据或面对相反证据，也难以改变信念。妄想可出现在不同的精神健康状况中，并非单一疾病的专属症状。心理卫生学院高级顾问医生李清指出，患者可能坚信自己受到监视或有人企图伤害自己，但不一定会有暴力行为。

老友的妻子认为丈夫在家中安装摄像头监视她，指责丈夫偷走钱财和化妆品，甚至怀疑他不忠。面对这些指控，老友百口莫辩，夫妻关系受影响，他自己也身心俱疲。

对患者而言，猜疑与恐惧是真实而难以摆脱的；对家人而言，一再面对无从解释的指控，也是一场漫长的精神消耗。

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患者需要帮助，照顾者也需要支持。当一个人困在猜疑与恐惧中，身边的人又该向谁求助？我们或许无法解开心结，但可以少一些责备，多一些理解与关怀。

妄想并非讲道理就能消除，也不应简单归咎于性格。若情况持续影响生活与家庭关系，患者应寻求专业评估，家人也要懂得求助、照顾自己。关心患者的同时，别忘了那些默默承受、几乎撑不下去的家人。