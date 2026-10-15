胰脏癌早期往往不易察觉，确诊后也可能须面对手术、化疗及康复过程。如何了解相关诊断与治疗选择？患者在治疗期间又该如何照顾身体与维持生活质量？

新加坡中央医院将举办“胰脏癌英语线上讲座：早期发现、有效治疗与更全面的支持”（Pancreatic Cancer Public Webinar: Early Detection, Effective Treatment, Better Support），帮助公众掌握胰脏癌的相关知识，为患者及照顾者提供实用参考。

讲座将介绍胰脏癌的早期发现与诊断、手术及化疗的最新进展，并探讨治疗期间的营养照护、术后康复，以及患者与照护者可获得的支持，帮助出席者更了解治疗过程及照护重点。

▲胰脏癌英语线上讲座：早期发现、有效治疗与更全面的支持

11月14日（星期六）上午10时至11时30分

报名网址：for.sg/pancreas-awareness-publicwebinar-2026

询问热线：6326－5656

电邮：sghevent@sgh.com.sg



注：线上讲座通过Zoom平台举行，公众须预先报名参加。