辛苦瘦身后，若不继续保持健康的生活和饮食习惯，体重很容易反弹。

美国期刊《肥胖科学与实践》（Obesity Science & Practice）近期发表的一项研究发现，停用GLP-1受体激动剂（GLP-1 receptor agonists）后，接受营养师设计的餐食或使用健康管理应用，可能有助减少体重反弹。这类药物常用于治疗糖尿病，也有助于控制肥胖，但不少人停药后会复胖。

营养餐与应用稳住体重

研究招募了39名近期停用GLP-1药物的人。他们服药期间都减重超过10%，平均减重约18%。研究人员将参与者分成三组：

一、对照组：接受一般的体重管理指导。

二、营养餐组：每周获得10份营养师设计的餐食。

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三、应用组：每天使用Noom健康管理应用至少15分钟，学习控制过量进食及应对影响饮食的环境因素。

研究为期四个月。结果显示，应用程序组和营养餐组的体重反弹幅度分别为3.60%和3.58%，低于对照组的10.75%。两组每月体重增幅也不到1%，而对照组约为2.94%。

参与研究的汉森博士（Kelseanna Hollis-Hansen）指出，停药后若能获得营养餐或数码健康管理等额外支持，可能更有助于维持减重成果。

研究存在局限性

这项研究只有39名参与者，超过八成是女性，且都来自美国得克萨斯州的两个地区，结果未必适用于所有人。

研究仅持续四个月，无法判断这些方法的长期效果，也不能证明它们直接导致体重反弹减少。

值得注意的是，应用组的参与者平均每周使用Noom不到三天。研究人员认为，使用应用须持续投入时间和精力，而营养餐相对省力。整体而言，研究初步显示，停用减重药后，饮食支持和行为管理可能有助减少复胖，但长期效果仍需进一步验证。

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