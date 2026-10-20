每逢烟霾来袭，最先被打乱的，往往不是身体，而是日常安排。习惯晨跑的人，出门前多了一个步骤：查看空气质量；一家人原本计划到户外走走，也可能临时改去商场或在家活动。就连“要不要开窗”或“今天还能不能运动”，都得重新考虑。

烟霾天，人们常凭肉眼和鼻子判断空气好不好。远处建筑物看起来灰蒙蒙，似乎污染很严重，而闻到一股焦味，更让人担心。不过，能见度也会受空气湿度、水汽影响，气味也不一定与空气污染读数同步。换句话说，天空看起来不太灰，不代表空气一定清新，就算没闻到烟味，也不能当作安全的证明。

这时，官方空气质量资讯比主观感觉更可靠。新加坡国家环境局提供的24小时污染标准指数（PSI），反映多种污染物过去24小时的平均浓度，适合了解整体空气质量，并规划接下来一天的户外活动。1小时PM2.5则显示过去一小时细颗粒物的平均浓度，更适合在出门前了解较即时的空气状况。两种读数反映的时间范围不同，未必同步，查看时也应留意相关活动建议。

烟霾期间，建议准备跑步、健走或到户外活动前，都先看看所在地区的读数，如查看myENV应用软件或国家环境局的烟霾资讯网站（haze.gov.sg）。若不适合进行剧烈户外活动，就改在室内伸展、做简单运动，或另择时间。与其单凭天空颜色决定行程，不如让资讯成为判断依据，也不用为了完成原定计划而勉强自己。

烟霾不是个人能独自解决的问题，但我们可以决定如何应对。生活不必因为烟霾全面停摆，也不应视作一切如常。如天气预报能帮助我们决定带不带伞出门，空气质量资讯也值得成为外出前的例行检查。天空变灰时，适时调整日常步伐，是对自己和家人的照顾，也是更踏实的生活方式。