手机、社交媒体和网络游戏能带来即时满足，让人反复使用，但使用频率高，是否就代表成瘾？

9月初在新加坡举行的亚太行为与成瘾医学会议（Asia Pacific Behavioural & Addictions Medicine Conference 2026）上，美国斯坦福大学医学院精神医学与行为科学教授安娜·兰布克博士（Dr Anna Lembke）担任主题演讲嘉宾之一。她同时也是心理治疗师与国际知名成瘾医学专家。她指出，数码平台能让人轻易获得类似自然奖赏的刺激，促使大脑释放多巴胺，推动人反复进行相关行为。

多巴胺让人停不下来

兰布克教授解释，长期反复接触高度刺激的物质或行为，会使大脑调低多巴胺反应，甚至让奖赏系统基线低于正常水平。结果是，人们继续使用或沉迷，不再只是为了追求快感，而是为了感觉“正常”。一旦停止，便可能出现焦虑、易怒、失眠、情绪低落以及渴求等戒断反应。