10月17日，世界中联络病专委会2026年学术年会暨第二十二届国际络病学大会海外论坛在新加坡召开。会议期间，举行了《通络药物系统干预心血管事件链专家共识》（以下简称《专家共识》）英文版正式刊出仪式。这是世界中医药学会联合会发布的业内首个针对心血管事件链的《专家共识》，英文版于10月15日在《世界中医药》杂志在线发表，为世界医学界系统干预心血管事件链提供了中西医结合防治方案。

心血管疾病呈链式发展 亟需开辟有效干预新路径

心血管疾病作为重大公共卫生问题，一直是全球死亡的主要原因。

《健康中国2030规划》提出降低心血管疾病等重大慢性病过早死亡率的目标，实现该目标需要西医、中医等多学科共同参与，最大限度遏制心血管疾病的发生发展。

“心血管事件链”是指以动脉粥样硬化为基础的心血管疾病，由高血脂、高血压、高血糖等高危因素聚集导致动脉粥样硬化，易损斑块破裂引起心肌梗死，出现心律失常、心力衰竭直至死亡的全过程，具有多因素、多环节作用下因果相连、递进发展、事件突发、后果严重的病变特点。

当前针对单病种的治疗措施无法从根本上遏制心血管事件链，亟需开辟心血管事件链系统干预有效新途径。

中国工程院院士张运在同期举行的第二十三届世界中医药大会上解读，《专家共识》的编撰与发布是重大突破，更好地促进了中西医理念的更新与融合，进一步提高心血管疾病防治水平。

治本病防未病 英文版共识提供东方智慧

《专家共识》由世界中医药学会联合会发起，世界中联络病专委会会长贾振华教授和张运院士、葛均波院士等来自中国、美国、英国、加拿大、泰国五个国家的115位心血管、内分泌代谢领域的西医、中医及中西医结合权威专家讨论编撰而成，汇聚五大治疗领域，聚焦七大类疾病人群。

这份共识在解决当前病变瓶颈难题的同时，控制上游危险因素，防止病变向下游传变，形成治中寓防、防中寓治、防治结合的系统干预方案，有助于从根本上阻抑心血管事件链发展，降低心血管疾病的发生率及死亡率。

《专家共识》涵盖通心络胶囊等系列通络药物，系统干预糖尿病及糖尿病前期、脑卒中、冠心病、心律失常、心力衰竭等心血管疾病链的作用机制和临床证据，根据欧洲心脏病学会标准，针对心血管事件链各个关键环节的中西医结合治疗，给予推荐建议和临床证据等级。

此次英文版正式刊出，为全球临床医生提供了一套系统全面的中西医结合用药指导方案，加强海内外心血管事件链的防治，让更多心血管疾病患者受益。

【本文内容由世界中医药学会联合会络病专业委员会提供】