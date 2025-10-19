香草（vanilla）的香甜气味常让人联想到蛋糕和冰淇淋，而赋予香草独特风味的化合物，未来或许也能用于伤口护理。

澳大利亚弗林德斯大学（Flinders University）的研究人员发现，香兰素（vanillin）具有抗氧化、抗炎和抗菌特性，有望成为开发新型伤口护理材料的成分。相关研究近期发表于《国际药剂学杂志》（International Journal of Pharmaceutics）。

兼具三种作用

这项研究由弗林德斯大学生物医学纳米工程实验室的研究团队开展。香兰素是天然香草荚中的主要风味与香气成分，也可通过合成方式大量生产。研究人员认为，它的多种生物活性或有助于应对慢性伤口愈合面临的挑战，包括持续发炎、细菌感染，以及氧化应激造成的细胞损伤。

氧化应激是指体内活性氧等氧化性物质的产生超过机体抗氧化防御系统的应对能力，进而损伤细胞，影响组织修复。研究人员认为，若能将香兰素融入医用材料，或可同时发挥抗氧化、抗炎和抗菌作用，为慢性伤口及溃疡护理提供新的研究方向。

有望用于新型伤口敷料

研究也探讨了香兰素的分子结构如何应用于医疗制剂。它能与细胞膜及聚合物基质等物质相互作用，也可参与形成动态交联结构，帮助连接材料中的不同成分。这些特性有望用于开发新型伤口敷料、溃疡治疗制剂，以及靶向药物递送系统，并支持组织修复。

研究人员也指出，香兰素来源广泛、成本较低，也有长期用于食品的历史，具备进一步开发的实际优势。不过，研究结果并不代表香兰素已被证实能治疗人体伤口。相关配方仍须进一步开发，并经过严格测试和临床试验，以确认其疗效与安全性。研究人员期望，未来能结合医学与产业界的研究，让这种常见的风味成分有机会应用于新一代伤口护理及组织修复材料。